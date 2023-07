Cele mai afectate sunt insulele Corfu, Rodos, Evia, zona din jurul capitalei Atena și Peloponez. Autoritățile se așteaptă ca luni să fie o zi dificilă, mai multe zone din Grecia sunt sub alertă de risc extrem de incendiu.

În Aigios (Peloponez), un incendiu a izbucnit în zona Dervenakia, iar pentru stingerea lui acționează aproximativ 100 de pompieri cu 35 de vehicule.

Focul a ajuns pe un deal situat în fața așezării Bank, îndreptându-se spre aceasta. Astfel, a fost dat ordinul de evacuare a satului Bank Achaia, a precizat purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri, Yannis Artopoios. Așezarea Kastro Aigialia a fost, de asemenea, evacuată, iar mai multe ambarcațiuni private și ale Gărzii de Coastă au fost pregătite pentru oferirea de asistență în caz de nevoie.

Traficul pe vechiul drum național Atena-Patras, care traversează coasta, a fost întrerupt.

„Flăcările sunt uriașe”

Pe frontul din Platanisto Karystos, în Evia, continuă să existe focare dispersate, iar până în prezent au fost evacuate localitățile Platis Gialos, Livadi, Kastri, Potami, Pernaraki și Platanistos, a anunțat Departamentul de Pompieri. Pe insula din estul Greciei, unde suflă rafale puternice de vânt, acționează 77 de pompieri, 25 de vehicule, trei echipe de unități pedestre și trei aeronave.

Anterior, primarul din Karystos, Lefteris Raviolos, a cerut o intensificarea zborurilor pentru a face față flăcărilor.

„Nu există altă modalitate de a face față incendiului. Avem nevoie de mijloace aeriene. Flăcările sunt uriașe. (…) A fost o noapte dificilă”, a spus oficialul.

Viceguvernatorul Greciei Centrale, Giorgos Kelaiditis, care se afla în apropierea unuia dintre satele afectate, a declarat pentru agenția de stat ANA-MPA că situația este dificilă pentru că „focul se află la 2 km distanță, dar vântul este puternic, (…) fumul este gros și aerul este greu de respirat”.

Peste 2.000 de oameni, evacuați în Corfu

În insula Corfu, pompierii depun eforturi pentru a opri incendiul care a izbucnit duminică după-amiază, cu mai multe focare, și care, potrivit autorităților „se deplasează spre sud-est pe un front larg”.

Incendiul face ravagii în partea de nord-est a insulei și la sud de Perithia, dar, potrivit Departamentului de Pompieri, nu a ajuns încă la nicio așezare. Pentru stingerea incendiului, lucrează 62 de pompieri cu 21 de vehicule și trei grupuri de unități pedestre, iar din aer – două elicoptere și două avioane.

#Wildfire alert on second Greek island of #Corfu

Footage from Dassia on the east coast of Corfu shows fire spreading across the hills

Evacuation orders in place for Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia, and Sinies



VC: @molloyspace#Greece #Rhodes #Grèce #incendie #heatwave… pic.twitter.com/qiFdlilD5q — Earth42morrow (@Earth42morrow) July 24, 2023

Anterior, primarul din Corfu de Nord, Giorgos Mahimaris, a vorbit despre un incendiu provocat, pentru că focul a izbucnit simultan în trei locuri diferite de pe versanții muntelui Pantokratoras.

În Corfu, 2.466 de persoane au fost evacuate în siguranță.

Incendiul din Rodos este scăpat de sub control

În Rodos, pompierii și voluntarii au continuat intervenția pe tot parcursul nopții, în timp ce de la primele ore ale dimineții de luni eforturile de stingere a incendiului au fost intensificate, pentru a șaptea zi, și din aer.

Frontul incendiului s-a deplasat spre est, către Malona și Massari, fără a amenința însă așezările. 266 de pompieri cu 55 de vehicule și 16 echipe de departamente pedestre au lucrat toată noaptea.

Situația din sudul insulei este scăpată de sub control, cele două fronturi ale focului fiind în prezent satele Gennadi și Vati. Din acest motiv, cu puțin timp înainte de ora 11.30 dimineața, a fost trimis un mesaj prin serviciul 112 pentru a evacua zonei spre Kiotari. Anerior, în satul Asklipeio a avut loc o reizbucnire a unui focar, arzând trei case.

Aproximativ 16.000 de persoane au fost evacuate pe uscat și 3.000 pe mare, potrivit oficialilor locali, Ministerul pentru Schimbări Climatice și Protecție Civilă precizând că evacuarea din Rodos a fost „cea mai mare în caz de incendiu din țară”.

Șase persoane au fost tratate pentru scurt timp la un spital pentru probleme respiratorii. O persoană care a căzut și și-a rupt un picior în timpul evacuării unui hotel și o femeie însărcinată au rămas spitalizate, cea din urmă în stare bună, au declarat autoritățile.

„A fost panică. Autoritățile au fost copleșite”

Mii de turiști s-au aflat duminică pe aeroportul din Rodos, așteptând un zbor care să plece de pe insulă. Mai multe zboruri sunt programate luni pentru cei care au fost nevoiți să își încheie vacanțele mai devreme.

Thousands of tourists and residents fleeing wildfires on the Greek island of Rhodes took refuge in schools and shelters, with many evacuated on private boats as flames threatened resorts and coastal villages.#wildfire #Rhodes #Greece #live #Reuters #News https://t.co/PlWsdXkmly — Reuters (@Reuters) July 24, 2023

Turistul britanic Kevin Evans a fost evacuat de două ori sâmbătă împreună cu soția sa și cei trei copii mici – mai întâi din Kiotari spre Gennadi, apoi din nou când focul se apropia de capitala insulei, în nord-est, după cum a declarat el pentru agenția de presă britanică PA.

„În Gennadi erau o mulțime de oameni trimiși de la hoteluri – mulți doar în costume de baie, după ce li s-a spus să lase totul în hotel. Pe măsură ce se lăsa noaptea, puteam vedea focul pe vârful dealurilor din Kiotari. Ne-au spus că toate hotelurile erau în flăcări”, a declarat bărbatul.

Agentul de turism din Rodos, Stelios Kotiadis, a confirmat pentru Associated Press că evacuarea a fost pripită.

„A fost panică. Autoritățile au fost copleșite”, a spus agentul, adăugând că el și alte agenții de turism au trimis autobuze în sud-estul insulei pentru a prelua turiștii evacuați.

„Erau 80-90 de persoane care se înghesuiau în autobuze de 50 de locuri”, a mai declarat Kotiadis.

Pompierii români intervin pe insula Rodos

Luni dimineață, pompierii români au ajuns pe insula Rodos pentru a contribui la efoturile de stingere a incendiilor, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

„Modulul României, format din 52 de militari, se îndreaptă către baza militară, loc unde vor fi cazați și unde vor alimenta cu apă autospecialele care vor acționa în zonele afectate de incendii. Sub directa coordonare a ofițerului de legătură elen, pompierii români vor începe misiunea de limitare a propagării incendiilor în zonele afectate din Rodos, alături de pompierii greci și slovaci”, a precizat DSU.

Risc extrem de incendii în cinci regiuni

Cinci regiuni din Grecia se află sub alertă de risc extrem de incendiu (categoria de risc 5). Este vorba despre Attica, regiunea Greciei Centrale, Peloponez, regiunea Greciei de Vest și în regiunea sudului Mării Egee.

Pentru alte opt regiuni a fost emisă o alertă de risc foarte mare de incendiu (categoria 4).

Record de temperatură

Grecia a înregistrat duminică, 23 iulie, un record de temperatură, potrivit măsurătorilor efectuate de stațiile meteorologice automate ale Observatorului Național din Atena, relatează publicația Kathimerini.

La Gytheio, în regiunea Peloponez, s-a înregistrat o temperatură maximă de 46,4 grade Celsius, cea mai ridicată de la începutul înregistrărilor, în 2006.

Foto: Profimedia

Multe studii științifice arată că muzica e un instrument terapeutic puternic. Află de ce

