4 idei pentru vacanțe de sărbători mai puțin obișnuite pe care le poți alege în această iarnă

4 idei pentru vacante de sarbatori mai putin obisnuite pe care le poti alege in aceasta iarna:

O vizită la marea inghetata

In timp ce muntele ramane o destinatie pentru orice anotimp, marea ramane preferata celor care vor sa se bronzeze, sa faca baie si sa practice sporturi de vara in apa. Insa, in ultimii ani, marea a devenit o atractie chiar si in timpul sezonului rece, atunci cand decorul se schimba complet, iar totul devine realmente spectaculos. Valurile inghetate si faleza superba a Marii Negre pot deveni ambientul unor sarbatori diferite la finalul acestui an, iar ofertele sunt cu adevarat avantajoase, mai ales ca vorbim despre o destinatie aflata in extrasezon. Poti gasi un hotel in Constanta de 3 stele cu vedere la mare care sa devina destinatia ideala a acestui final de an, atat aproape de casa, dar in acelasi timp deosebita.

Anul nou in desert

De la valurile inghetate trecem la dunele de nisip si atmosfera exotica a desertului, care mereu va oferi un decor misterios si surprinzator. Cum suna o calatorie de cateva ore calare pe o camila si o noapte in desert cu mancare delicioasa si un foc de tabara, plus incursiuni in obiceiurile locului? Desertul poate fi una dintre destinatiile surprinzatoare pentru final de an, mai ales pentru cei care aleg destinatia Abu Dhabi, la cateva ore de mers cu masina de Dubai. Desigur, si Dubai poate fi un loc special pentru petrecerea dintre ani, intr-una dintre cladirile uriase ridicate in unul dintre cele mai luxoase locuri de pe pamant.

Craciunul sub aurora boreala

Luminile nordului reprezinta una dintre experientele pe care oricine ar trebuie sa le traiasca macar o data. Aurora boreala apare doar in emisfera nordica si este rezultatul impactului particulelor de vant solar cu campul magnetic al pamantului. Dincolo de explicatiile stiintifice, rezultatul este magnific si atrage o multime de turisti in fiecare an. Partea si mai buna este ca aceasta perioada e ideala pentru a urmari alaturi de prietenii dragi si de familie cel mai frumos spectacol pe care cerul il va putea oferi. Fie ca alegi o vizita in Norvegia, fie ca este in Islanda, ai grija sa nu stai intr-un oras foarte mare, pentru a te putea bucura de aceasta priveliste. Din cauza poluarii si a luminilor orasului, in zonele foarte populate sunt sanse mai mici sa vezi foarte bine aurora boreala.

Evadare pe o insula

Extraordinar de frumoasa pe timpul verii, Malta si, in special, orasul Valletta, din imagine, reprezinta o experienta diferita a Europei. Capitala Culturala Europeana in 2018, Malta poate fi un loc placut in care sa-ti petreci finalul de an, departe de zapada muntelui si frigul oraselor cu piete spectaculoase de Craciun, precum Viena sau Praga. Desigur, mai exista insula semitropicala Madeira, care se afla la 90 de minute de zbor cu avionul de Lisabona, sau Sicilia si Creta ca variante speciale pentru acest final de an.

