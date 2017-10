4 păcate sexuale pe care mulți creștini le fac, fără să știe că sunt interzise de religie

Cu totii suntem oameni si mai gresim, din cand in cand. Ideea e sa nu repeti greseala la nesfarsit. Iata cele mai des intalnite pacate sexuale pe care oamenii le fac si cum sa te feresti de ele, potrivit ivillage.com.

Prefera filmele porno in locul sexului

Pare greu de crezut, insa exista si aceasta categorie de oameni. Tehnologia s-a dezvoltat atat de mult incat nu e locuinta in care sa nu fie macar un calculator. Iar internetul le aduce oamenilor si posibilitatea de a avea acces gratuit la materiale pornografice. E adevarat si faptul ca barbatii sunt creaturi solitare, insa de aici si pana la a da sexul in carne si oase in sexul de pe sticla e drum lung. Iar daca partidele de sex real sunt din ce in ce mai rare, atunci s-ar putea sa nu mai ramana nimic din relatia ta. Vestea buna este ca dependent de pornografie poate fi tratata. Trebuie doar sa te duci la un terapeut.

Te ridici din pat imediat dupa ce ai facut sex

Dupa ce au facut sex, femeile intra intr-o stare euforica, simt nevoia sa fie mangaiate, iubite, simt nevoia unei conversatii intime. Oricat de mult ti-ai dori sa afli scorul cu care s-a terminat meciul echipei preferate, mai rezista putin. Aceasta plecare poate insemna in ochii partenerei faptul ca fugi de intimitate si asta poate duce la ruperea relatiei.

