Accidentul vascular cerebral al Stelei Popescu neobservat de nimeni!

Accident vascular cerebral neobservat de nimeni!

Cu doar două zile înaintea tragicei sale dispariții, Stela Popescu a fost prezentă la Gala Femeilor de Succes, unde a fost premiată pentru întreaga carieră. Potrivit imaginilor difuzate de Antena 1, pe scenă, actriţa a avut un comportament care indica faptul că ceva nu este în regulă: a fost incoerentă, agitată, deconcentrată, ținea microfonul ciudat şi chiar a scăpat premiul din mână fără a sesiza acest lucru. Din păcate, cei din sală nu au realizat ce se întâmplă cu Stela Popescu, însă actriţa a precizat la un moment dat că ar fi preferat să nu fie văzută într-o asemenea stare. „Înainte de a mă asculta… Eu am venit acum nu pentru că eu sunt neorganizată, ci pentru că voi sunteţi…De 20…50 şi…20 şi… am văzut acasă, toată casa mea am…V-am văzut pe voi, pe băieţei, pentru că ei nu m-au chemat. Eu n-am chemat. N-a venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat, să vin la voi aici? …. Am 7.000 de prostii…M-am îmbrăcat, m-am coafat…Sunt plină de draci, că eu am temperament. Mai bine mergeam acasă decât să mă vedeţi în halul asta. Sunt al dracului de nervoasă, nu mai vin la voi….Dar eu tot vă iubesc şi vă respect. M-aţi zăpăcit, m-aţi zăpăcit, măi!“, a spus regretata actriţă vădit afectată din punct de vedere al concentrării psihice. După eveniment, Stela Popescu a plecat spre casă cu un şofer. Pe drum, actriţa i-ar fi dat bărbatului cheile, apoi le căuta să i le dea din nou. În plus, artista nu mai ştia exact unde locuieşte.După ce au ajuns, şoferul a intrat cu Stela Popescu în casă, apoi a plecat.

Actriţa Oana Pellea s-a declarat şocată de faptul că nimeni nu şi-a dat seama, deşi era evident, că Stela Popescu avea nevoie de ajutor medical după ultima apariţie publică, în care a fost incoerentă şi a prezentat şi alte simptome ale unui posibil accident vascular cerebral. Starea de sănătate a actriţei era vizbil afectată: a avut un discurs incoerent, era foarte agitată, expresia feţei era nefirească, nu putea ţine microfonul în mână, iar la un moment dat chiar a scăpat premiul din mână fără a sesiza acest lucru.

