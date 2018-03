Baneasa Forest Run, din 29 aprilie, alergarea in padurea Baneasa nu va mai fi la fel!

Pe 29 aprilie 2018, toti pasionatii de alergare sunt invitati in padurea Baneasa, la evenimentul de alergare pentru amatori Baneasa Forest Run. Inscrierile sunt deja deschise pe www.baneasaforestrun.ro!

Baneasa Forest Run este o cursa de alergare prin padure, care se adreseaza celor pasionati de ceea ce inseamna miscare in natura. Alergarea are doua probe, de distante diferite, crosul de 11 kilometri si proba de semimaraton de 21 de kilometri. Noutatea absoluta a traseului, mai cu seama pentru cei care au mai alergat la alte curse in padurea Baneasa, este ca de data aceasta se alerga… in sens invers. Organizatorii au luat aceasta masura pentru o mai buna fluidizare a startului (la inceput, se alearga pe o portiune mai lunga de asfalt, singura pe aceasta suprafata, de altfel, din toata cursa), pentru o mai buna pozitionare a punctelor de hidratare si alimentare si pentru a schimba peisajul – pentru cei familiarizati cu alergarea in aceasta padure.

Aceasta nu este singura noutate cu care vine cursa Baneasa Forest Run pentru alergatori. Clasamentul va fi realizat pe patru categorii de varsta (18-29, 30-39, 40-49, 50+), pentru fiecare dintre cele doua probe si gen. Valoarea totala a premiilor este de peste 11.000 de lei, fiind premiate locurile 1-5 open si locurile 1-3 pentru fiecare categorie.

Kitul de participare este compus din bandana tubulara, medalie de finisher, saculet de panza, bidon de hidratare, baton energizant, fotografii de la cursa, numar de concurs personalizat. Pe traseu exista 6 puncte de alimentare si hidratare, la start, finnish si pe traseu organizatorii au prevazut puncte de servicii medicale, clasamentul este live si toti alergatorii pot participa la tombola de la finalul cursei. Un iaurt, o salata si o portie de paste cu sos rosu vin sa rasplateasca efortul alergatorilor de la Baneasa Forest Run.

Taxa de participare incepe de la 79 de lei.

Baneasa Forest Run este o noua provocare pentru mine. O noua cursa de organizat, un nou inceput, iar asta inseamna multa adrenalina. Sunt si eu alergator, stiu ce inseamna o astfel de cursa, de aceea, prin Baneasa Forest Run, eu si echipa mea adunam toata experienta venita din organizarea de curse de alergare, pentru a oferi participantilor o experienta de care sa isi aduca aminte cu placere. Pe 29 aprilie, ii asteptam la Baneasa Forest Run pe toti cei care vor sa se bucure de natura, de o alergare pe poteca, de o atmosfera prietenoasa si de socializare impreuna cu ceilalti prieteni participanti. Caci asta ne propunem sa fie Baneasa Forest Run, o cursa a prieteniei! Iar pe 18, 24 si 31 martie ii asteptam pe toti la anternamentele de 11 kilometri, pentru a se familiariza cu traseul, a declarat Theodor Manolache, organizatorul cursei Baneasa Forest Run.

Multumim pentru sprijin partenerilor nostri traditionali, Borsec, Zuzu, Barilla si Eisberg, precum si celor ce vor veni. Zilele aceasta vom anunta noi parteneri ai evenimentului.

Baneasa Forest Run – 100% trail running!