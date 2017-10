Ce camasi sunt la moda toamna aceasta: 5 modele pe care vei vrea sa le ai!

Daca te intrebai ce camasi sunt la moda toamna aceasta, afla ca designerii au continuat sa inoveze acest item clasic si in acest sezon. Camasa a fost reinterpretata prin croiala, imprimeuri si aplicatii, iar rezultatele sunt modele fanteziste sau reinterpretari retro, care iti vor schimba perceptia asupra acestui item!

Camasa deconstruita

Camasa deconstruita este o alegere actuala si indrazneata, care va arata fabulos in combinatie cu o pereche de pantaloni tigareta sau o pereche de jeansi cu aspect vintage. Vei obtine un look grunge foarte fresh daca o vei purta cu o fusta sau o pereche de pantaloni din piele si bocanci.

SHOP NOW departmentstore.ro, 99.90 lei

Buline retro

Printul specific anilor ’50, bulinele, revine in actualitate sezon de sezon. Nu e de mirare avand in vedere aerul lor romantic-retro, mereu seducator. Camasa cu buline este o piesa esentiala in garderoba, pe care te poti baza indiferent de tendinte. Mixeaz-o cu o fusta rosie plisata, pantaloni culottes sau mum jeans in tinute de street style. Poarta camasa cu buline la birou, in combinatie cu o fusta creion si o centura care sa iti marcheze talia.

SHOP NOW departmentstore.ro, 399.00 lei

Broderii romantice

Sezonul acesta designerii au “abuzat” de aplicatii, accesorii, pietre si broderii in colectiile lor. Camasa in dungi cu trandafiri brodati se aliniaza acestui trend, si iti va garanta tinute care nu vor trece neobservate!

SHOP NOW departmentstore.ro, 99.9 lei

Dungi colorate

Desi esti obisnuita sa porti tinute in cromatica toamnei, uita de acest obicei! Se poarta culorile tonice si cu impact vizual, asa cum este aceasta camasa in dungi. Poart-o cu o fusta din denim, deschisa, midi-spre lunga si sneakersi sau cu o fusta de piele si botine cu varful ascutit.

SHOP NOW departmentstore.ro, 159.90 lei

Carouri

Carourile sunt incontestabil printul toamnei! Amintindu-ne de stilul grunge al anilor ’90, aceasta camasa mixeaza accentele vintage cu cele moderne: detaliile din denim ale gulerului, broderia inflorata. Este cu siguranta o piesa statement, pe care o poti pune in evidenta in combinatie cu o pereche de pantaloni evazati din tricot sau o fusta din paiete!

SHOP NOW departmentstore.ro, 659.90 lei