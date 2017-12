Cum integrezi in tinute fusta midi

Chiar daca temperaturile sunt scazute, n-ar trebui sa renunti la fuste, trebuie doar sa alegi materialele si outfiturile potrivite.

Fustele midi se numara printre trendurile sezonului, iar asta ar trebui sa fie un motiv suficient de bun, incat sa le faci un loc special in garderoba. Le-am vazut propuse de marile case de moda in felurite modele si variante de styling, cu mantouri supradimensionate, cu bluze elegante, de inspiratie ’80s ori cu cizme peste genunchi. Pentru inceput, alege din garderoba toate fustele midi pe care le ai si dedica-le un loc numai al lor. In functie de material si model, iata cum iti sugeram sa le integrezi in tinute.

Cu botine

Poarta aceste botine cu fusta midi, dreapta, din stofa ori cu una din lana ori din tricot gros, plisata. Completeaza outfitul cu o maleta ori un pulover cu tinuta, structurat.

Shop now: departmentstore.ro, 839 lei

Cu puloverul cu maneci bufante

Acest pulover poate fi purtat cu mai toate tipurile de fuste ori pantaloni din garderoba ta de iarna. Poarta-l cu o fusta midi, dreapta, ca in propunerea de mai jos, si cu botine ori cizme.

Shop now: departmentstore.ro, 199,9 lei

Cu jacheta din blana artificiala

Ai o fusta plisata din tricot? Poart-o cu o maleta si cizme inalte si adauga mixului aceasta jacheta din blana artificiala pentru a obtine un look cosy si stylish.

Shop now: departmentstore.ro, 299,9 lei

Cu bluza fara umeri

Fustele midi din matase ori alte materiale pretioase merita un top pe masura atunci cand te gandesti sa le porti la evenimente glam.

Shop now: departmentstore.ro, 139,9 lei

Cu maioul elegant

Poarta acest maiou cu o fusta midi din matase, plisata, eventual cu print floral, intr-o culoare deschisa, pentru un look fabulos de cocktail.