Cumpara-ti centrala noua prin programul Buy-Back Artiston de la Roinstalatii!

Ce daca e deja iarna? Asta nu inseamna ca nu iti poti inlocui vechea centrala cu una mult mai performanta si mai eficienta. Confortul este accesibil datorita campaniei Buy-Back de la Roinstalatii. Astfel, poti beneficia de preturi reduse la echipamente de incalzire ultramoderne din gama Ariston ONE, in schimbul oricarei centrale termice pe care o ai deja si pe care vrei sa o schimbi.

Cum si cand se desfasoara campania Buy-Back Ariston pe Roinstalatii.ro

Roinstalatii a inceput programul Buy-Back pentru centralele termice din gama ONE pe 15 noiembrie si il va prelungi pana pe 30 aprilie 2018, pentru ca tot mai multi clienti sa aiba sansa de a profita de preturi mai accesibile pentru sistemele de incalzire a locuintei. Campania se adreseaza tututor celor care achizitioneaza, in perioada mentionata mai sus, unul dintre modelele de centrale termice Ariston ONE, disponibile pe site-ul roinstalatii.ro. Daca iti doresti sa beneficiezi de avantajele pe care le ofera aceasta campanie, trebuie ca centrala achizitionata sa o inlocuiasca pe cea pe care o ai deja, indiferent de marca sa sau de tipul de combustibil.

Care sunt modelele de centrale termice incluse in campanie

Produsele participante in promotie incorporeaza cele mai noi tehnologii pentru a-ti oferi confortul termic de care ai nevoie in lunile reci de iarna si nu numai. Noua gama Ariston ONE reprezinta, de fapt, o noua generatie de centrale termice, mult mai moderne din punct de vedere al caracteristicilor dar si al designului. Printre produsele participante in campanie se numara:

Centrale termice pe gaz Ariston Alteas ONE NET

Sistemele de incalzire din aceasta categorie fac parte din seria de echipamente murale Ariston de incalzire in versiunea combi, adica destinat incalzirii interioarelor si a apei calde menajere. Ceea ce aduc in plus modelele din aceasta gama este un design mult mai atractiv, noi functii de conectivitate care permit utilizatorului un control mai eficient asupra echipamentului si schimbatorul de caldura XtraTech, fabricat din otel inoxidabil, cu o sectiune a tevilor schimbata cu 142%. Prin toate aceste specificatii pe care le au, centralele Alteas ONE NET sunt mult mai usor de utilizat, fiind totodata fiabile si eficiente.

Centrale termice pe gaz Artison Genus ONE

Centralele Ariston Genus ONE sunt proiectate astfel incat sa ofere utilizatorului diverse beneficii, din punct de vedere eficientei si al designului. Noutatile pe care producatorul italian le aduce prin crearea acestei noi generatii de centrale termice tin de functiile imbunatatite de utilizabilitate, conectivitate, dar si de designul hi-tech absolut impresionant. De asemenea, centralele Artiston Genus ONE sunt prevazute cu schimbatoare de caldura XtraTech, permitand o combustie perfecta, indiferent de tipul de combustibil utilizat. In plus, aceste echipamente pot fi conectate la device-uri smart, prin functia de Wi-fi integrat.