Esarfe, saluri si fulare la moda in 2017-2018

Esarfele, salurile si fularele au fost intotdeauna accesoriul cel mai la indemana pentru transformarea unui outfit. Si oricat ne-ar placea sa le purtam legate in jurul manerului unei genti sau legate ca un turban, in mintea noastra exista o singura modalitate de a le purta sezonul acesta: in jurul gatului. Descopera care sunt cele mai cool esarfe, saluri si fulare in acest moment!

Fie ca optezi pentru o esarfa monocroma, in culori pastel sau in tendintele sezonului, cu un imprimeu in carouri, floral sau grafic, aceasta va fi un update stylish pentru orice outfit. Poti face o combinatie de printuri diferite in outfitul tau, de exemplu o esarfa inflorata cu un pulover in carouri sau poti jongla cu un contrast de culori, daca ai grija sa combini acelasi tip de nuante: pastel cu pastel sau culori tari cu alte culori tari. Tie care esarfe, saluri si fulare la moda ti se potrivesc?

Crosetate

Fularele tricotate din materiale pufoase si calduroase sunt mereu in tendinte, iar cel mai chic sunt cele oversized, pe care le poti rasuci de mai multe ori in jurul gatului. Imprimeurile alpine in cazul tricotajelor sunt cel mai hot update de sezon.

Imprimeuri grafice

Imprimeurile grafice minimaliste, cu forme geometrice, sau cu mesaje au fost peste tot pe podiumurile Saptamanilor Modei. Sunt o investitie inteligenta pentru ca minimalismul este una dintre constantele in moda, indiferent de sezon.

Culori pastel

Din punct de vedere cromatic, toamna-iarna aceasta tendintele au fost la extreme: fie culori pastel, fie culori tari. Poarta pastelurile in combinatie cu alte pasteluri.

Culori vibrante

Culorile vii si intense, si combinatiile de astfel de culori, in stilul anilor ’80 sunt preferatele designerilor in acest sezon. Joaca-te si experimenteaza cu diferite combinatii cromatice, totul este permis!

Monocrome

Esarfele monocrome sunt cea mai versatila alegere! Le poti purta cu orice.

Imprimeu floral

Imprimeul floral este cea mai subtila tranzitie de la garderoba de primavara – vara la cea de toamna – iarna. Sezounul acesta designerii au experimentat cu acest imprimeu, mizand pe nuante intense de albastru, mov, galben si roz. Poarta-l si tu!

