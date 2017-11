Esti sigur ca vrei sa-ti inchiriezi casa? Vezi ce implica si care sunt riscurile!

Inchirierea unei proprietati e o buna modalitate de a castiga bani in plus, relativ facila. Insa, inainte de a da cheile casei tale unei persoane complet straine, trebuie sa stii ca exista si anumite riscuri. Asadar, inainte de a-ti inchiria locuinta, raspunde-ti la cateva intrebari si abia apoi ia decizia corecta pentru tine:

Ce conditii vrei sa oferi noilor chiriasi?

Intr-o casa, este nevoie constant de imbunatatiri, deci este foarte greu sa stii care sunt exact investitiile intr-adevar rentabile pentru casa ta, mai ales atunci cand vrei sa o inchiriezi. Cand este casa ta suficient de confortabila si de functionala pentru cel care o va locui temporar? Ei bine, acest lucru tu il vei decide. Pe masura ce aduci mai multe imbunatatiri casei, poti creste pretul pentru inchiriere. Cert este insa ca trebuie sa te asiguri ca oferi cel putin strictul necesar unui trai decent si comod. De exemplu, daca centrala veche nu mai functioneaza, inlocuieste-o cu o noua centrala termica Ariston sau o alta marca recunoscuta pentru calitate si poate chiar si un aparat de aer conditionat. Atunci cand noul locuitor va sosi, trebuie sa ii pui la dispozitie macar utilitatile de baza. De asemenea, ai grija ca finisajele sa fie in stare buna, iar daca este nevoie realizeaza cateva imbunatatiri. Curatenia este de altfel un alt factor important atunci cand vrei sa inchiriezi casa. Mai ales daca iti doresti sa faci acest lucru cat mai repede, prezentandu-ti locuinta intr-o stare foarte buna vei atrage potentiali chiriasi.

Care este suma pe care o poti obtine contra inchirierii locuintei?

Un alt risc pe care trebuie sa il iei in considerare atunci cand iei decizia de a-ti inchiria casa este ca s-ar putea sa nu obtii atat de multi bani pe cat ai crede. Acest lucru se intampla pentru ca, de fapt, valoarea oricarui lucru nu se bazeaza in totalitate pe ceea ce ofera vanzatorul dar mai ales conteaza care sunt preturile de pe piata. Astfel, treaba ta este sa descoperi ce oportunitati financiare iti ofera piata pentru inchirierea locuintei, iar acest lucru poti sa-l faci prin mai multe metode. Fie poti incepe pe cont propriu sa faci o mica cercatare a pietei, uitandu-te pe site-uri de profil si pe ofertele imobiliare care ofera aproximativ acelasi lucruri pe care le oferi si tu(aceiasi zona, acelasi numar de camere, aceleasi facilitati etc), fie poti solicita serviciile specializate ale unei firme care se ocupa de evaluarile imobiliare. Desigur, cea de-a doua alternativa este ceva mai costisitoare decat prima, insa cu siguranta ca acuratetea informatiilor obtinute va fi mult mai mare.