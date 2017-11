Https, un must have pentru o campanie seo de succes

Ce reprezinta acronimul HTTPS?

HTTPS sau Hypertext Transfer Protocol Secure, dupa cum ii spune si denumirea, este un HTTP securizat prin care datele ce fac legatura dintre browser si un anume website sunt criptate. Acest lucru face ca informatiile confidentiale sa fie ferite de atacurile informatice.

Mai ales cand este vorba de magazine online (dar nu numai!), Google, precum si alte motoare de cautare considera ca „https” este varianta cea mai buna de protocol pentru protejarea utilizatorilor si crearea pentru acestia unui climat de incredere cand acceseaza un anume site sau blog, fie el de afaceri sau personal.

HTTPS – criteriu SEO esential intr-o buna pozitionare pe net

Un certificat SSL protejeaza un site sau un blog de atacuri, mai ales in conditiile in care hackerii tind din ce in ce mai mult ca sa foloseasca oportunitatile date de resursele neprotejate, fie ele de tip html, script, imagine, cookie.

Protectia prin SSL se refera inclusiv la inserarea de reclame nedorite pe un site-gazda, nu doar la alte tipuri de intruziuni periculoase pentru buna functionare a acestuia si o siguranta in accesare a userilor.

HTTPS impiedica persoanele straine sa aiba acces la comunicatiile dintre website si utilizatorii acestuia.

Orice site de business neprotejat in acest mod poate sa dezvaluie atat informatii despre comportamentul userilor (ce acceseaza prioritar, ce produse si servicii ii intereseaza in mod deosebit), cat si date confidentiale privind identitatea acestora.

HTTPS a devenit un factor esential in algoritmul Google, dovada ca tot mai multe site-uri aflate primele in rezultatele cautarilor sunt HTTPS.

Principalul motor de cautare va continua in 2018 procesul de scanare automata a paginilor web si le va pozitiona in fata celor nesigure (http), care nu au certificatul SSL.

Trecerea la https a website-ului vostru, fie ca este vorba de unul de afaceri sau personal, nu este foarte simpla, mai ales ca are un impact SEO atat de puternic.

Iata de ce recomandabil este ca sa luati legatura cu o firma ce ofera servicii de optimizare SEO pentru a fi realiazata aceasta operatiune delicata de specialisti informaticieni, care se pricep cu adevarat la asta.

Etapele trecerii de la HTTP la HTTPS

1) Solicitarea unui certificat CSR

Initial, trebuie ca sa se genereze un CSR (Certificate Signing Request) pentru ca mai apoi sa se poata instala un certificat SSL.

Certificatul CSR este important pentru ca genereaza o cheie privata. El contine urmatoarele informatii:

tara – un cod format din 2 litere al tarii al carei rezident este solicitantul sau este inregistrata compania pentru care se doreste certificatul;

judetul si localitatea de domiciliu sauunde isi are sediul firma pentru care se cere certificatul;

numele/denumirea companiei;

departamentul companiei care se ocupa de comanda certificatului;

numele domeniului pentru care se dorste certificatul (Fully Qualified Domain Name – FQDN).

2) Alegerea tipului de certificat SSL potrivit

In raport de nivelul de securitate dorit si de increderea pe care vreti sa o insuflati userilor vostri, se poate alege intre un certificat SSL simplu, un certificat SSL pentru mai multe domenii sau un certificat SSL generic. Preturile acestora difera, in raport de ceea ce ofera fiecare dintre aceste categorii.

3) Configurarea serverului web pentru a utiliza certificatul SSL achizitionat

Aceasta etapa, pentru care exista tutoriale detaliate, difera in functie de software-ul de configurare de pe server (Apache, Nginx etc.)

4) Redirectionarea traficului de vizitatori la paginile https

Pentru un SEO de calitate este nevoie de o redirectionare permanenta, asa incat nu trebuie omisa aceasta etapa esentiala in cresterea numarului de vizite si conversii.

5) Valabilitatea certificatului SSL

Aceste tipuri de certificate care garanteaza securitatea unui website au o valabilitate limitata, ele fiind necesar a fi reinnoite dupa o perioada.

Este necesar ca sa nu se neglijeze acest aspect, pentru a nu avea neplacuta surpriza ca un site foarte bine pozitionat initial sa ajunga sa coboare vertiginos in topul rezultatelor Google, aparent fara nicio explicatie.

6) Actualizarea contului Google pentru webmasteri

Trecerea la HTTPS trebuie sa fie completata si cu actualizarea contului de Google pentru webmasteri.

7) Modificarea URL-urilor dupa obtinerea certificatului https pentru toate campaniile de marketing in desfasurare si pentru retelele sociale

Trebuie actualizate toate link-urile vechi de tip http, pentru a nu aparea erori de tip 404.

Inclusiv in materie de plugin-uri externe instalate este nevoie de mare atentie, deoarece daca nu faceti modificarile necesare, ele pot ca sa nu mai functioneze corespunzator.

Volumul de munca este mare, de aceea este cel mai bine ca sa apelati la o agentie ce ofera servicii SEO clientilor sai, pentru a nu face greseli si a economisi foarte mult timp.