Iata tot ce trebuie sa stii despre durerile biliare!

Auzim nu de putine ori in jurul nostru ca proasta alimentatie este unul dintre factorii care genereaza afectiuni biliare. Un meniu copios, plin de grasimi si prajeli, la care se aduga lipsa odihnei poate da numeroase probleme, care se manifesta in faze incipiente cu: dureri acute si persistente in partea dreapta, stari de greata, moleseala si implicit balonari.

Ce este extrem de important sa retii?

Aparitia durerii de bila de intensitate foarte mare, alaturi de durata mai mare cateva ore a durerii, urgenteaza prezentarea la medic in vederea unei diagnosticari corecte.

Majoritatea pacientilor dezvolta simptome inainte de aparitia complicatiilor, ca durere constanta, greata, varsaturi si febra, cauzate frecvent de consumul de alimente cu un continut crescut de grasimi sau de mesele copioase.

Diagnosticarea din timp a colicii biliare este esentiala in vederea adoptarii unui tratament adecvat. Mai mult decat atat, consultul unui medic gastroenterolog este imperios necesar.

Totusi, in eventualitatea in care durerea biliara s-a instalat este foarte important sa iti pastrezi calmului si sa iti gasesti o pozitie ce nu accentueaza durerea.

Evita miscarile bruste si consumul bauturilor carbogazoase, cafelei si grasimilor.

Totusi, care sunt cauzele sau factorii de risc care pot declansa durerile?

factorii ereditari (istoric familial cu boli biliare)

diabetul zaharat

dietele bogate in calorii

scaderea/cresterea brusca in greutate (alimentatia nepotrivita)

obezitatea

constipatia

sedentarismul

afectiuni cronice precum boala inflamatorie intestinala sau colita ulceroasa

trigliceridele mari, colesterol rau crescut si scaderea colesterolului bun

tratamente cu estrogen si cu anticonceptionale (specialistii avertizeaza ca estrogenul poate ridica nivelul de colesterol din fiere)

Dupa astfel de episoade soldate cu dureri si ingerare de medicamente, sunt recomandate: odihna cu repaus la pat, schimbarea alimentatiei si a modului de viata, hidratarea corespunzatoare si mai ales insusirea unui regim strict bazat pe consumul de: supe, legume fierte sau coapte, peste slab, carne de vita sau de curcan, fiarta sau la gratar, fructe si legume, branza de vaci slaba, urda, iaurt si lapte degresat.

Este de evitat consumul de grasimi, unt, oua, ciocolata si alte alimente care contin cacao, implicit afumaturi, prajeli sau muraturi.

Retine ca orice durere manifetata si repetata, la care se adauga varsaturi, febra si complicatii trebuie anuntat de urgenta medicul specialist. Prezinta-te de urgenta la spital si nu amana prea mult consultul.