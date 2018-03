Imaginea României în 5 studii europene. 4 domenii cu potențial și un avertisment pentru următorii ani

Avem potențial, ne mai lipsește inițiativa și dorința de a construi mai mult, mai repede și mai eficient. Acestea sunt câteva dintre concluziile unor rapoarte realizate la nivel European și mondial care au scos în fața câteva domenii importante și cu un mare potențial pentru România.

Cele 4 domenii din România cu potențial și un avertisment pentru următorii ani:

Cum arată creșterea economică din România într-un raport al Băncii Mondiale

Realizat la finalul anului trecut, raportul Băncii Mondiale despre situația macroeconomică din România vorbește despre prognoza creșterii economice în următorii ani, cu o creștere de 4,8% a PIB-ului în acest an și 3,6% în 2019, dar și despre inflație și deficit. Analiștii Băncii Mondiale au notat în raportul preluat de Agerpres că: “PIB-ul va creşte probabil cu 5,5% în acest an, datorită măsurilor de stimulare fiscală şi a îmbunătăţirii economiei europene. Majorarea consumului ar urma să extindă deficitul de cont curent la 3,1% în 2017, de la 2,4% în 2016. Inflaţia ar urma să crească, reflectând cererea internă excesivă şi atenuarea efectelor reducerilor de taxe. Banca Naţională a României se aşteaptă la o majorare graduală a inflaţiei spre 2% la sfârşitul lui 2017”. Despre o dezvoltare economică puternică a României vorbește într-o analiză și Cezar Rapotan, principalul acționar Arabesque, care susține că “România are nevoie de investiții masive în infrastructură, pentru a beneficia de o dezvoltare economică sănătoasă”.

Turismul în România și potențialul acestuia din perspectiva The World Economic Forum

Cunoaștem ideea generală. Avem acces la mare, avem munți, Deltă și peisaje mirifice. Avem istorie și resurse naturale spectaculoase. Pe scurt, există potențial, dar avem foarte mult de muncă pentru a fi valorificat. The World Economic Forum a realizat un profil turistic al României, iar în ciuda faptului că avem cu ce să ne lăudăm în toată lumea, nu reușim să o facem cu foarte multă pricepere. Din 2016 și până în prezent, România a atras puțin peste 2 milioane de turiști străini, care nu beneficiază nici de infrastructură de calitate și nici de servicii comparabile cu cele din alte țări membre UE. Europa reușește anual să atragă aproximativ 600 de milioane de turiști anual. În privința calității serviciilor, România se află pe locul 68 din 136 de țări care au fost analizate de The World Economic Forum.

Drumul până la succes al agriculturii românești

La nivel de potențial, România se bucură de cea mai mare suprafață agricolă utilizată din Europa, se află între cei mai mari 10 exportatori de cereale din lume, dar suferă la unul dintre capitolele de care multe alte domenii de activitate se lovesc: eficiența. Aproape două treimi din suprafața agricolă a României este dedicată cerealelor, dar producția reprezintă doar 25% din totalul pe un an, este concluzia unui raport PwC. La nivelul PIB-ului, agricultura reprezintă în acest moment 5% din total.

Sectorul IT, o veste bună și una dezamăgitoare

Fără îndoială, sectorul IT românesc a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani și devine o zonă de interes pentru investitori străini și dezvoltatori. O analiză PwC arată însă că în ciuda potențialului extraordinar pe care țara noastră îl are la acest capitol, suntem în continuare pe locul 28 în materie de eficiență. Doar 12% dintre români preferă să facă achiziții pe internet, iar 90% dintre aceștia aleg să plătească în numerar.

Avertismentul ONU în privința depopulării

Natalitatea scăzută și emigrarea sunt două dintre motivele pentru care România se află în vizorul Organizației Națiunilor Unite, care a avertizat că în următorii 30 de ani populația țării ar putea scădea cu 17 procente, până la 16 milioane de locuitori.

Sursă foto: Shutterstock / Copyright: Subbotina Anna