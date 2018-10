Înregistrări cu Dragnea. Mai multe „duble”

– Dănuț, fii atent! Tu ești Donald Trump și eu îți zic că mi-e rușine să ies cu tine pe stradă, că dacă ne vede Putin. Și tu zici: Oh, yes! Apoi eu zic că nu știu dacă să candidez la președinție și tu zici: Oh, yes!

– Și după aceea ies?

– Nu, stai pe loc.

– Dacă stau, nu mai bine zic: Oh, nu yes?

– Nu. Ai încredere în mine? Vrei să mai fiu președintele tău? Zici cum zic eu. Hai, încercăm? Donald, mi-e rușine să ies cu tine pe stradă. Că dacă ne vede Putin.

– Oh, yes.

– Dănuț, unde pleci? Treci înapoi.

– Încă o dată? N-a fost bine?

– A fost bine, dar să mai facem o dată, de siguranță. Donald, prietene, mi-e rușine să ies cu tine pe stradă. Că dacă ne vede Putin.

– Oh, yes.

– Dănuț! Unde pleci?

– …..

– Ia o bomboană și du-te. Gata, du-te!

– Două. Și pentru șofer.

– Ia două. Hai, valea, ce mai stai?

– Ai zis că-mi spui secretul focului.

– Mai târziu, acum nu ți-l spun, că ești ministrul Economiei. Dacă dai foc la ceva?

– Face economia bum! Bum e bun!

– Nu.

– Ai promis.

– Nu. Hai, ieși!

– Oh, yes.

Înregistrarea nr.2

Tudorel, eu mă fac că-ți zic să-l lași în pace pe Lazăr, iar tu te faci că mă contrazici.

– Da, șefu.

– Spui că e ineficient în post și trebuie înlocuit pentru binele țării.

– Da, șefu.

– Hai, începem! Domnule Toader, nu înțeleg de ce propuneți revocarea domnului Lazăr. Retrageți-vă propunerea!

– Da, șefu.

– Lăsați procurorii să-și facă meseria!

– Da, șefu.

– Stop. Trebuie să mă contrazici, să te cerți cu mine, să te opui.

– Da, șefu.

– Hai, de la capăt. Domnule Toader, domnul Lazăr are randament bun ca procuror general.

– Da, șefu.

– Tudorel, zi nu!

– Da, șefu.

– Nu!

– Da, șefu.

– Bine, mulțumesc, poți să pleci.

– Da, șefu… Dar să știți că sunt un profesionist adevărat și nu accept să se pună presiune pe mine. Pui presiune pe mine, pui presiune pe Justiție.

– Cine pune presiune pe tine?

– Dumneavoastră, șefu. Ați pus presiune pe mine să vă contrazic, să zic nu.

– Ai cuvântul meu că n-o să se mai repete.

Înregistrarea nr.3

Citește mai departe pe www.stiricurate.ro

Articolul preluat de pe stiricurate.ro este un pamflet și trebuie tratat ca atare