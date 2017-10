Momente de groaza pentru o mama: a incercat sa-si trezeasca copilul timp de 20 de minute

O mama a trecut prin momente de groaza cand, incercand sa-si trezeasca fetita din somn, a durat mai bine de 20 de minute ca cea mica sa raspunda.

Jennifer Abma a postat un mesaj pe Facebook prin care incearca sa avertizeze cat mai multi parinti de un pericol pe care multi nu il realizeaza.

Fetita ei s-a dus sa se culce in timpul dupa-amiezii, in camera ei. Cand mama s-a dus sa o verifice, in camera era extrem de cald, iar copilul nu raspundea deloc.

Mai bine de 20 de minute a durat pana cand cea mica s-a trezit, insa intre timp mama chemase deja ambulanta, iar paramedicii o consultau.

