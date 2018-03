(P) Ce trebuie sa stiti despre afectiunile tractului urinar?

Exista o serie de abordari generale si sugestii care ajuta persoanele (femeile cu precadere), sa evite infectiile tractului urinar. Acestea pot fi impartite in mai multe categorii, dupa cum urmeaza:

aspecte privind igiena personala imbracamintea si materialele din care aceasta este confectionata dieta urmata si medicamentele consumate si alte activitati cotidiene

Majoritatea infectiilor urinare provin din bacterii care colonizeaza peretele vaginal si, in cele din urma, si uretra. De acolo, bacteriile pot migra in sus si pot infecta vezica urinara (adica infectia tractului inferior) sau pot continua de la vezica pana la uretere si pot infecta rinichii (infecții ale tractului superior). Luate din timp, masurile preventive eficiente pot bloca aceasta dispersie bacteriana.

Cum puteti sa va protejati sanatatea?

Igiena corporala trebuie efectuata zilnic, poate de doua ori pe zi. Aceasta trebuie sa fie compusa din dusuri sau bai in care se utilizeaza produse specifice pentru fiecare zona a corpului. Si asta pentru ca, de exemplu, ph-ul zonei intime difera fata de cel al pielii corpului.

Daca efectuati mult sport, asigurati-va ca aceasta activitate fizica este bine suportata de organism. Exercitiile trebuie alese in limita suportabilitatii si rezistentei corpului.Hidrati-va suficient: incepeti cu 1 pahar suplimentar la fiecare masa. In eventualitatea in care sesizati o nuanta mai inchisa decat o culoare galbena foarte deschisa, inseamna ca nu se consuma suficient lichid. Totodata, rezolvati nevoile fiziologice atunci cand corpul o cere. Evitati amanarile si daca va aflati in locuri publice, folositi cu atentie spatiul de toaleta pus la dispozitie.

Activitatea sexuala inseamna si ea, atentie pe mai multe niveluri. Se recomanda luarea masurilor de precauție speciale dupa actul in sine; aceasta activitate poate, de asemenea, creste riscul aparitiei unor infectii nedorite, deoarece poate introduce bacterii in zona vezicii urinare. Specialistii avertizeaza ca vezica urinara trebuie sa fie golita dupa actul sexual.

Cumparati lenjerie intima de calitate si cu fibre naturale. Nu purtati lenjerie de corp confecționate din materiale artificiale. Prin astfel de tesături se acumuleaza umiditate care este retinuta. Aceasta duce la macerarea pielii si aparitia bacteriilor. De aceea este sugerată lenjeria de bumbac, ca uz general. Si daca tot suntem pe domeniul achizitiilor vestimentare, fiti cu bagare de seama atunci cand probati articole de imbracaminte care intra in contact direct cu pielea. Asa, veti evita sa tratati situatii nedorite.

Daca vi s-a recomandat adminstrarea unor antibiotice, urmati cu precizie tot ceea ce s-a prescris de catre medic. Urmarea cu atentie a instructiunilor trasate de doctor tine la distanta instalarea eventualelor complicatii. Si mai retineti, ca orice infectie urinara cu tratament trebuie sa fie urmarita de medic sau de farmacist, mai ales daca nu sunteti convinsa asupra instructiunilor de pe prospect. Orice dubiu sau suspiciune va fi inlaturata de experienta si pregatirea profesionistilor din domeniu.

Asadar, nu ezitati sa le solicitati sprijinul!

Sugestiile si indrumarile enumerate mai sus ajuta evitarea instalarii infectiilor in vezica urinara. Daca totusi, se produce o astfel de infectie in ciuda acestor precautii, solicitati imediat asistenta medicala. In baza unei examinari si a unei evaluari cu un esantion de urina, se vor stabili pasii de vindecare. Majoritatea infectiilor nu sunt serioase, dar unele pot duce la probleme grave, in special in cazul infectiilor urinare superioare. Afectiunile rinichilor pot provoca leziuni permanente, iar unele infecții bruste ale acestora pot pune viata in pericol, in special daca bacteriile intra in sange.