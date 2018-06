(P) Cultură, istorie și spiritualitate, într-un circuit complet în China și Hong Kong

Dacă ești fascinant de China și de minunile sale din UNESCO, pornește într-un circuit de 12 zile cu avionul, de la Europa Travel, în care să descoperi locuri precum Beijing, X`ian, Shanghai, Hong Kong ori Macao cu atracțiile lor istorice și culturale.

Explorează ”Capitala Nordului”!

Capitala Republicii Populare Chineze, Beijing este locul unde vei simți foarte bine amprenta trecutului, cât și atmosfera modernă, fiind un loc în continuă dezvoltare, înțesată de zgârie nori futuriști și de temple taoiste. Aici se află cel mai mare muzeu de palate imperiale din toată lumea. Orașul Interzis face parte din UNESCO, iar vreme de 500 de ani, accesul oamenilor de rând era interzis prin porunca Împăraților dinastiilor Qing și Ming.

În inima metropolei se întinde cea mai mare piață din lume. Tiananmen este locul unde au loc cele mai importante ceremonii naționale, pe o suprafață de până la 440.000 mp. La mică distanță, domnește Templul Cerului, un grup de clădiri taoiste unde împărații aduceau mulțumire zeilor pentru recoltele bogate, împrejmuite de grădini de chiparoși și plante exotice.

Beijing este un punct de plecare spre Marele Zid Chinezesc, cea mai mare structură fortificată a lumii parte din UNESCO, ridicată în timpul dinastiei Ming cu scopul de a apăra țara de atacurile nomazilor.

Atracții din UNESCO

Străbate drumul sfânt, alături de Europa Travel, la complexul celor 13 Morminte Ming, strâns legate de legendele Împăraților, toate păzite de statui monilitice din marmură. Întreaga zonă este învăluită într-o aură de mister, potrivit ultimelor cercertări, unul dintre morminte: Maosoleul Dingling ascunde un palat subteran fabulos, ce ocupă o suprafață de peste 1100 mp.

Dacă ești fascinat de grădinile imperiale ale Chinei nu poți rata vizitarea Palatului de Vară, alături de Europa Travel, unde opțional poți să faci și o croazieră pe Lacul Kunming. Traversează Marele Coridor înscris în Guiness World Records, unde vei admira cele 8000 de picturi ce împodobesc pereții trecătoarei, descoperă fabulosul Templul Buddha Înmiresmat sau urcă pe Longevităţii Milenare pentru a admira de sus peisajele armonioase.

Oraș cu o vechime de 3000 de ani, X’Ian este cunocut în lume grație celei mai noi descoperiri: complexul de statui în mărime naturală Soldații de Teracotă ai Împăratului Qin Sin Huang, realizat cu scopul de a-l apăra și servi pe conducătorul chinez chiar și după moartea sa.

Considerat cel mai bogat oraș al Chinei, Shanghai este o metropolă vibrantă, cu turnuri ce se învârt după soare … Orașul îți rezervă două experiențe unice: posibilitatea de a călca pe urmele împăraților și totodată să simți măcar un strop din avântul tehnologic și economic al Chinei. Aici se află Templul de Jad a lui Buddha ce adăpostește Statuia Celui Treaz adusă din Myanmar (vechea Burma), măsurând 2 metri înălțime. La fel de important este și Templul Zeilor, un complex de altare taoiste vechi de 600 de ani. O plimbare relaxantă în Grădina Yuyuan vine să completeze cu succes o vacanță activă în acest oraș.

Regiuni din China cu statut special

Una dintre regiunile cu statul special ale Chinei alături de Macao, Hong Kong este o destinație scumpă pe care ai ocazia să o descoperi alături de Europa Travel. Metropola în plină expansiune te surprinde cu peisajele citadine, dar și cu atmosfera tipică a unui vechi oraș pescăresc. Ritmul de viață alert, clima blândă (datorită poziției excelente pe coasta Mării Chinei de Sud) și posibilitățile numeroase de petrecere a timpului liber, clasează Hog Kong în topul destinațiilor de văzut măcar o dată în viață.

Europa Travel îți propune să descoperi opțional și Macao, cea mai veche colonie europeană din Asia unde se îmbină perfect arhitectura coloniștilor portughezi cu elementele tradiționale ale Chinei, iar plajele cu aer exotic te ademenesc la relaxare.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuite exotice 2018

Circuit China: Beijing – Shanghai – Hong Kong – Tarif: 1542 Euro/persoana, 12 zile (3 nopti in Beijing, 1 noapte in X’Ian, 2 nopti in Shanghai, 3 nopti in Hong Kong), cazare cu mic dejun si alte mese la hoteluri de 3*, transport avion, autocar local pentru realizarea itinerariului, ghid local, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.