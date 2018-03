(P) Cum ai grija de zambetul tau?

De ce sa fiti jenati atunci cand zambiti?

O multime de adulti au ajuns sa zambeasca din ce in ce mai putin decat isi doresc din cauza aspectului dintilor lor. Reactia umana si naturala la zambet este pusa in asteptare de foarte multe din cauza dintilor imperfecti. Fie ca este vorba de neglijenta, slaba informare sau uneori carente de educatie, foarte multe persoane se simt inconfortabil atunci cand vine vorba despre dentitia lor. Medicina stomatologica si specialistii in domeniu prin toate tehnicile inovative, isi doresc ca lumea sa resimta fericirea si starea de bine, iar zambetul sa devina accesoriul nelipsit. Si asta, intotdeauna.

Cum obtineti un zambet mai sanatos si mai atractiv?

In primul rand grija pentru sanatatea dintilor presupune atentie inca de la cele mai fragede varste. Vizita in cabinetul stomatologului nu trebuie sa fie perceputa ca o corvoada, ci o datorie a fiecarui individ pentru propria persoana. Odata depistate si ingrijite, problemele nu vor avea timp sa se agraveze si nu vor crea situatii neplacute in timp. Bineinteles ca acest lucru trebuie efectuat ca preventie printr-o educatie corecta si mai ales o documentare temeinica. De exemplu, o serie de informatii le poti afla de la o clinica dentara din Bucuresti care va sta la dispozitie cu raspunsuri sigure in baza intrebarilor care iti confera constant nedumeriri. Indiferent ca va nemultumeste culoarea dintilor sau aveti nevoie de interventii mai complexe, aici puteti beneficia de o gama larga de tratamente cosmetice, cum ar fi: montoare de coronite si poduri, implanturi dentare, albire si fatetare, chiar indreptarea celor cu probleme.

Dantura frumoasa reprezinta o carte de vizita, deci este important este important sa faceti tot ce puteti pentru a va mentine sanatatea lor, astfel incat sa ii puteti utiliza o perioada cat mai lunga de timp. Baza o constituie preventia: deci, un periaj efectuat corect macar de doua ori pe zi, cu atat mai mult cu cat alimentele si bacteriile raman in contact cu dintii si pot aduce daune. Inainte de a adormi, este la fel important sa se elimine cat mai mult din hrana depozitata pe dinti sau in orificiile pe care nu le sesizam cu ochiul liber. In situatiile in care periajul nu este la indemana, va puteti apara zambetul utilizand apa de gura, ata dentara sau drajeuri mentolate fara zahar.

Clatira rapida dupa consumul unor alimete nocive sau bauturi colorate, poate salva cel putin pentru un moment, zambetul.

Cand durerea dentara s-a instalat, aceasta poate fi un semn al unei probleme grave. Neluata in seama sau tratata necorespunzator ea va reveni cu siguranta, mai rau decat a fost atunci cand a inceput. La primul semn de durere, contactați imediat medicul dentist. Cu cat dintele este tratat mai repede cu atat mai bine pentru intreaga dantura.

Intretinerea obisnuita economiseste bani pe termen lung. Iar curatarile si examinarile periodice dau sansa medicului dentist de a trata probleme minore inainte de a deveni probleme majore. Cu o astfel de pratica intrata in reflex, se vor intarzia sau chiar elimina neplacerile legate de sanatatea dentara. Iar zambetul astfel pastrat, va fi mai stralucitor pe o perioada mai mare de timp!