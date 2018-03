(P) De ce să alegi biciclete electrice de la Pegas

Bicicletele electrice au început a fi din ce în ce mai populare. Tot mai mulţi oameni îşi lasă maşinile sau bicicletele clasice acasă, şi le înlocuiesc cu o bicicletă electrică. Bicicletele electrice au început să fie cea mai bună variantă pentru cei care vor să se deplaseze repede, dar şi să aibă o bicicletă foarte rezistentă. Ceea ce îţi pune la dispoziţie o bicicletă electrică de la Pegas, te face să te gândeşti de acum înainte că asta ar putea fi salvarea ta pentru a economisii timp, a fii în formă şi a te deplasa fără nicio problemă unde ai nevoie. Află mai multe despre Pegas şi ale lor biciclete electrice!

Bicicletele electrice Pegas te asistă la pedalat şi te ţin în formă!

O bicicletă electrică chiar este o schimbare majoră. Mulţi dintre noi zic că ele se pot numi şi bicicletele leneşului, însă noi credem că asta este noua evoluţie. Să poţi să te lauzi că ai o bicicletă care te asistă la pedalat este un mare lucru! Nu e ca şi cum ai avea o bicicletă normală şi trebuie să pedalezi la ea non-stop, ca să constaţi apoi că ai ajuns la serviciu cu urme de transpiraţie pe bluză sau epuizat(ă). Bicicleta electrică în schimb îţi oferă un mare avantaj: Nu vei avea cum să oboseşti, pentru că deşi are baterie şi motor, bicicleta electrică îţi permite să îmbini viteza cu pedalatul. Astfel că nicio plimbare nu va fi mai plăcută ca şi cu o bicicletă electrică. Considerăm că acesta este un motiv extraordinar de bun pentru care sunt cu mult în avantaj faţă de bicicletele uzuale pe care le ştim cu toţii.

Acum poţi să ajungi mult mai repede unde ai nevoie

Te-ai gândit vreodată ce ai putea face ca să ai mai mult timp liber sau să fii punctual/ă la serviciu şi în alte activităţi? Ei bine, totul ţine de timp. Acum cu o bicicletă electric Pegas nu vei mai putea întârzia niciunde. Asta este o altă diferenţă între bicicleta electrică şi cea clasică. Cu o bicicletă electrică vei putea ajunge unde ai nevoie de îndată, pentru că aceasta se deplasează cu o viteză de 25km/oră, având un motor de 250 W. Gândeşte-te că este o bicicletă atât pentru serviciu, ieşiri în oraş, plimbări cât şi pentru drumeţii. Ce sens mai are să vrei să pleci undeva şi să îţi faci programul în funcţie de mijloacele de transport în comun sau să stai în trafic minute în şir? Dacă ai o bicicletă electrică, toate acestea rămân amintiri. Poţi pleca oriunde, oricând vrei tu!

Cu bicicletele electrice de pe BicicletaPegas.ro poţi merge pe orice suprafaţă de teren

Acesta este din nou un alt avantaj măreţ! Să poţi să mergi pe orice suprafaţă de teren… Nu ai să vezi asta cu o bicicletă manuală. În schimb o bicicletă electrică te poate ajuta. Datorită faptului că are un motor mare, poate urca şi coborâ orice suprafaţă. Indiferent că e în pantă sau nu, indiferent că eşti pe nisip, pe trotuar pe pista de ciclişti, bicicleta electrică face faţă cu siguranţă oricărei provocări. Ce sentiment poate fi mai frumos decât faptul că acum nimic nu îţi mai poate sta în cale, nici măcar terenul, pentru că dacă ai o bicicletă electrică eşti în formă pentru a face faţă cu brio tuturor provocărilor zilnice ce-ţi ies în cale!

Bicicletele electrice sunt mai sigure ca o bicicletă normală, chiar dacă sunt o investiţie pe termen lung

Ce te-ar face mai fericit(ă) să auzi? Că o bicicletă normală are un cost mai mic şi e nesigură, sau că o bicicletă electrică deşi are un cost mai ridicat, este o investiţie pe termen lung şi este o bicicletă foarte sigură? Cred că a doua variantă. E mult mai convenabil să achiziţionezi o bicicletă electrică, iar apoi mulţi ani să nu mai ai niciun cost asupra reparaţiilor. Pentru că da, bicicletele normale în general necesită multă reparaţii în timp. Transportul în comun, metroul sau combustibilul la maşină într-un an de zile poate costă chiar mai mult. De ce sunt însă numite bicicletele electrice ca fiind foartesigure?

Dacă luăm în calcul că majoritatea accidentelor sunt în zona intersecţiilor, ne dăm seama că acestea se întâmplă din cauză că atunci când ai o bicicletă normală nu poţi mări sau încetinii acceleraţia în astfel de zone. Însă cu ajutorul motorului pe care îl are bicicleta electrică, este mult mai uşor să controlezi sau să reduce viteza în intersecţii. Astfel că eşti mult mai în siguranţă!

Ca să te scape de monotonie, au lansat Pegas Artizan!

Pegas Artizan este bicicleta electrică care te poate scăpa de monotonie şi care îţi va transforma zilele cotidiane în zile impresionante. Bicicleta Partizan îţi oferă o poziţie relaxantă, furcă cu suspensie de tip paralelogram cu arcuri duble, care atenuează şocurile indiferent unde mergi. Uită de zăpadă, uită de gropi, uită de asfalt şi de drumurile grele! Pegas Partizan este gata să te impresioneze cu stilul ei retro, cadru uşor de aluminiu, motor de la Bafang, ceas de bord şi claxon electric de 12 V, tocmai ca să t escape de monotonie.

Intră acum pe Bicicletapegas.ro şi vezi modelele de biciclete eletrice, dar şi bicicleta eletrică Pegas Artizan, proaspăt lansată!

În prezent Pegas este brandul cel mai potrivit pentru a-ţi cumpăra o bicicletă electrică. Au creat o gamă de biciclete electrice pentru tine! Ca să nu te mai obosească pedalatul atunci când vrei să te plimbi pe distanţe mai mari. Modelele sunt extrem de frumoase, gata să se plieze pe nevoile fiecăruia dintre noi.

Pentru cine încă nu ştie, Pegas s-a născut în 1972 şi s-a reinventat în 2012. Pegas este brandul care ne aduce aminte de copilăria noastră. Deşi după 1989 au dispărut de pe piaţă, 20 de ani mai târziu, un proiect independent a readus la viaţă marca Pegas şi vechea bicicletă într-o nouă formă. Astfel că pe Bicicletapegas.ro poţi găsi atât biciclete electrice, biciclete pentru copii, biciclete normale, dar şi accesorii, piese, role, skateboard-uri sau trotinete şi articole pentru ski. Intră acum pe Bicicletapegas.ro şi vezi ce ţi se potriveşte, dar nu înainte de a vedea Pegas Artizan ( bicicleta electrică lansată recent), cu stilul ei retro!