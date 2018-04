(P) Machiajul natural este cel mai cool trend al sezonului

Cel mai cool machiaj pentru sezonul primavara-vara 2018? Raspunsul este simplu: machiajul natural! In fapt, au trecut deja cateva sezoane bune de cand machiajul ,,no makeup” a devenit stilul preferat al specialistilor in beauty. Il vedem pe podiumurile de moda, in reviste si chiar si pe covorul rosu. Este un machiaj care iti lumineaza fata, fiind perfect atat pentru zi, cat si pentru o tinuta de seara. Dar care sunt secretele unui machiaj nude perfect? Specialistii Melkior ne-au dezvaluit secretele din ,,culisele” acestui tip de machiaj. Citeste acest articol si afla cum sa il realizezi pas cu pas.

Baza de machiaj perfecta

Ai nevoie de un ten perfect daca vrei sa obtii cel mai frumos machiaj natural. Alege baza de machiaj Luminous de la Melkior. Aceasta are rolul de a hidrata tenul si a-l pregati pentru produsele cosmetice pe care urmeaza sa le aplici. De asemenea, uniformizeaza tenul si ofera o senzatie de catifelare, lupta impotriva ridurilor si confera tenului o luminozitate naturala. Nu in ultimul rand, atenueaza aspectul porilor si al ridurilor fine, facilitand aplicarea fondului de ten.

Dupa ce aplici baza, poti sa folosesti fondul de ten. Incearca o varianta fluida si foarte usoara, care sa te aduca cu un pas mai aproape de machiajul natural pe care ti-l doresti.

Mascheaza defectele

Ingrijirea pielii ajuta, dar nu face miracole. Corectorul de ten, in schimb, da! Desigur, exageram putin, dar adevarul este ca un anticearcan bun poate sa acopere toate imperfectiunile. Invata-ti tenul si cauta produsul cosmetic care i se potriveste perfect. Poti sa alegi o paleta corectoare cu mai multe nuante si sa-ti pregatesti chipul pentru cel mai luminos machiaj ,,no makeup”.

Ochi nude

Pentru un machiaj natural, ar trebui sa ne jucam cu nuantele tenului nostru si sa folosim farduri de pleoape care sa nu iasa foarte mult in evidenta. Exista atat de multe nuante de nude, incat nu va fi o problema sa gasesti cateva farduri perfecte pentru tine. Foloseste mai multe nuante, blenduieste si realizeaza un joc de lumini si umbre foarte seducator. Alege atat farduri mate, cat si lucioase.

Mascara este permisa

Mascara este produsul cosmetic la care nicio femeie nu ar renunta, indiferent ca vorbim de un machiaj natural sau de un look foarte dramatic. Tot ce poti sa faci este sa recurgi la un truc: alege mascara maro! Daca negrul intensifica privirea, maroul te va ajuta sa definesti un machiaj ,,no makeup” perfect. Incearca Mascara Space Volume de la Melkior. Aplica doua straturi si bucura-te de gene voluminoase, dar cu un aspect foarte natural.

Buze naturale

Stii care este cea mai potrivita culoare pentru buzele tale? Nuanta lor naturala, desigur! Rujul este nota finala in orice machiaj. Alege un ruj care sa se potriveasca perfect buzelor tale. Nu are nicio relevanta daca alegi un ruj mat sau cremos, important este sa gasesti nuanta care sa se camufleze perfect.

Acum ca stii aceste sfaturi, este momentul sa realizezi cel mai frumos machiaj natural. Ce parere ai despre acest trend? Tu l-ai incercat deja?