(P) OMV continuă colaborarea cu Chef Samuel le Torriellec și introduce alte trei noi rețete în restaurantele VIVA

București, 28 noiembrie 2017: Începând cu luna noiembrie, trei noi rețete create de chef Samuel le Torriellec în exclusivitate pentru OMV au fost introduse în meniurile restaurantelor VIVA, în toate stațiile OMV: Barbeque Pork Gourmet, Rib Supreme și Tartă Grand Pere.

Restaurantele VIVA aduc laolaltă un număr variat de produse de cea mai înaltă calitate, reușind să transforme timpul petrecut în benzinărie într-o experiență plăcută pentru clienți.

OMV continuă parteneriatul cu chef Samuel le Torriellec care a început în aprilie anul acesta, când a creat trei rețete pentru OMV.

Cele trei produse ce pot fi găsite în toate restaurantele VIVA, dintre care două sandvișuri și o tartă concepute de către chef Samuel, au fost inspirate de amintirile din copilarie ale sale. Astfel, noile produse, Barbeque Pork Gourmet, sandviș cu carne de porc, Rib Supreme, sandviș cu carne de vită și Tartă Grand Pere, produs de patiserie frantuzească, aduc la un loc arome pentru toate gusturile.

“E o bucurie pentru noi să continuăm parteneriatul cu chef Samuel. Clienții sunt extrem de importanți, de aceea, încercăm să fim mereu în întâmpinarea nevoilor lor. Promisiunea de brand We care more reprezintă pentru noi un punct de plecare pentru toate acțiunile pe care le întreprindem, de aceea, suntem convinși ca, și de această dată, noile rețete vor reprezenta motive importante de a vizita stațiile OMV.”, explică Adrian Nicolaescu.

„Am răspuns afirmativ imediat când mi s-a propus să continui colaborarea cu OMV. Am crezut de la bun început în acest demers de a oferi gustări de calitate în benzinării, si susțin inițiativa lor. Știu că bucătăria românească are rețete deosebite și românii au preferințe variate, de aceea sper ca aceste noi rețete să le fie pe plac.”, a declarat chef Samuel le Torriellec.

Sandvișuri noi și training permanent al echipei VIVA

Noile produse sunt disponibile din 1 noiembrie, în toate stațiile OMV. Ingredientele au fost atent selecționate, iar învățăturile lui chef Samuel sunt transmise către toată echipa de aproximativ 318 bucătari VIVA Cafe.

Cu noile produse, OMV reia promisiunea We care more, prin care, cu atenția la detalii și livrarea de servicii și produse de calitate, încearcă să devină pentru românii mereu pe fugă destinația ideală de a se bucura de o gustare de cea mai bună calitate și o cafea premium.

Informaţii generale:

OMV produce și comercializează petrol și gaze, forme inovative de energie și solutii petrochimice high-end în mod responsabil. Cu vânzări de 19 miliarde de euro și aproximativ 22.500 de angajați în 2016, OMV Aktiengesellschaft este una dintre cele mai mari companii industriale listate, din Austria. În Upstream, OMV are o bază solidă în România și Austria și un portofoliu internațional echilibrat. Producția zilnică din 2016 a fost de circa 311.000 bep/zi. În Downstream, OMV are o capacitate de rafinare anuală de 17,8 milioane tone si peste peste 2.000 de statii de distributie carburanti în 10 țări, la sfârșitul lui Iunie 2017. OMV operează o rețea de conducte în Austria și depozite de gaze in Austria si Germania. În 2016, volumele de gaze naturale vândute s-au ridicat la 109 TWh.

Despre VIVA

Din 1994, stațiile de alimentare OMV oferă mai mult decât servicii de alimentare cu carburanți. Zona shop și cea de gastronomie, precum și oferta de servicii în stațiile OMV au fost permanent dezvoltate pentru a răspunde dorințelor si nevoilor clienților noștri. VIVA a setat un reper în cultura stațiilor de alimentare cu carburanți, transformând vizitele în stații în pauze plăcute de la agitația de zi cu zi, într-o ambianță de calitate, cu produse de top și personal atent la nevoile clienților.

Pe lângă meniul cu preparate proaspete, VIVA oferă o gamă bine definită, de peste 1.500 produse care răspund nevoilor zilnice ale clienților și servicii precum: transfer de bani, asigurare RCA, plată facturi, servicii de curierat sau livrare de flori.