(P) Rucsacul – accesoriul indispensabil in orice vacanta

Cu dimensiuni mai mici sau mai mari, acestea sunt usor de transportat oriunde. Daca vorbim de mersul la aeroport, un rucsac dama este esential pentru obiectele fragile ce nu pot fi puse in bagajul de cala, ca ochelarii, laptopul, aparatul de fotografiat sau incarcatoarele pentru electronice. In plus, actele si banii vor fi mai in siguranta.

De asemenea, gama de rucsacuri dama ofera o mobilitate aporape nelimitata. Mainile vor fi libere, iar acest lucru va face caratul bagajelor sau a pungilor de shopping mai usor, iar pozele vor fi realizate fara dificultate. Daca vacanta va presupune multe obiective de viztat sau excursii cu trasee mai putin accesibile, rucsacul nu se va face simtit in timpul efortului.

Cu un rucsac dama toate lucrurile necesare vor fi la indemana. Fie ca vorbim de biletul de avion, portofel, aparat de fotografiat, cosmetice sau chiar mancare, le vei avea pe toate cu tine fara sa te incomodeze in timpul calatoriei propriu-zise sau a plimbarilor si explorarilor din vacanta.

Un rucsac este util si daca vorbim de plecari mai scurte, o zi la munte sau un city-break. Pentru acest tip de escapade, rucsacul poate fi singurul bagaj necesar. Un rucsac mai mare va fi mai incapator si mai folositor in acest caz.

Desigur, pe langa utilitatea rucsacului, acesta poate completa armonios tinutele relaxate de vacanta, fiind un accesoriu in tendite, disponibil intr-o varietate de modele si culori.

Un rucsac poate fi cheia pentru o vacanta reusita. Usor de purtat si de asortat, acesta va fi cel mai bun prieten pentru orice tip de calatorie.