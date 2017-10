Pantofii sport de toamna: cele mai cool modele sub 300 de lei

Ce face ca pantofii sport de toamna (sau nu) sa fie atat de ravniti in momentul actual? Noi credem ca este o aliniere de succes a “astrelor” modei: se tinde din ce in ce mai mult spre confort, relaxarea normelor, un stil de viata mai dinamic si, nu in ultimul rand, faptul ca noile modele de pantofi sport arata…irezistibil!

Pantofii sport ai momentului sunt atat reinterpretari ale modelelor clasice sau vintage cat si modele “futuriste”. De la clasicul model Superstar, pana la cei cu detalii metalice, in culori tipatoare, in stil tenisi, slip-on sau “chunky”, pantofii sport au cateva lucruri in comun: sunt extrem de confortabili si ii poti purta cu orice! Fie ca alegi sa ii porti cu o rochie statement din paiete, o camasa feminina si pantofi din stofa, cu clasicii jeansi sau in combinatii previzibile cu piese sport, pantofii sport vor fi acel detaliu care iti vor transforma tinuta. Cum? In cel mai cool mod cu putinta!

Descopera care sunt cei mai cool pantofi sport de toamna sub 300 de lei si trucurile lor de styling!

PUMA ST TRAINER EVO SD BEJ

Acesti pantofi sport din piele intoarsa bej au un aspect clasic cu accente inovative ca talpa, varful usor patrat si sunt perfecti pentru street-style! Poarta-l cu tinute in nuante pastel!

SHOP NOW departmentstore.ro, 299.90 lei

MANGO COREA ROSII

Probabil stii deja ca rosu este culoare must a acestui sezon iar acesti pantofi sport demonstreaza si de ce: sunt pur si simplu sexy! Se potrivesc in tinute cat mai funky!

SHOP NOW departmentstore.ro, 159.90 lei

ADIDAS ORIGINALS ALBI

Sunt clasici, sunt albi si se potrivesc cu orice! Un astfel de model nu trebuie sa iti lipseasca din garderoba.

SHOP NOW departmentstore.ro, 299.90 lei

PUMA DARE QUARRY-QUARRY

Acesti pantofi sport sunt slip on with a twist, un model indraznet in stilul Puma. Poarta-i cu jeansi pana la glezna, un tricou alb si o jacheta de piele sau cu pantaloni de piele si un hanorac.

SHOP NOW departmentstore.ro, 299.90 lei

PEPE JEANS CU DETALII GRAFICE

Au detalii grafice, imbina pielea intoarsa cu tesatura brodata si paiete si sunt in acelasi timp foarte versatili! Vor arata foarte bine in tinute monocrome cat si impreuna cu piese in culori puternice.

SHOP NOW departmentstore.ro, 299.90 lei

GINO ROSSI SLIP ON ALBI

Pune acest model slip-on in evidenta cu o pereche de pantaloni cu vipusca pana la glezna sau cu o rochie inflorata midi-spre lunga.

SHOP NOW departmentstore.ro, 219.90 lei

NEW BALANCE “DAD SHOES”

Din selectia noastra nu puteau sa lipseasca pantofii sport “chunky” sau “dad shoes”. II recunosti dupa aspectul butucanos, in stilul pantofilor sport pe care tatal tau ii purta prin anii ’80. Poarta-i cu piese feminine, contrastante, precum rochii midi sau fuste clos, sau cu pantaloni tip boyfriend, un pulover si o jacheta de jeans.

SHOP NOW departmentstore.ro, 219.90 lei