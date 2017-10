Polistiren, capsuni, cafea? Unde este legatura?!

Polistirenul este un produs foarte versatil, folosit in numeroase domenii. Ca materie solida, polistirenul este adesea intrebuintat in materiale ce necesita un grad inalt de claritate, precum ambalajele pentru mancare sau diferite obiecte ce se folosesc in laboratoare.

In combinatie cu diferiti coloranti sau aditivi, polistirenul este folosit in domeniul instalatiilor, electrocasnicelor, cel al automobilelor, pentru jucarii si chiar pentru fabricarea elementelor de gradinarit.

Polistirenul poate fi transformat si folosit fie sub forma expandata, fie extrudata,ambele forme fiind considerate materiale premium in domeniul constructiilor. Proprietatile sale izolante au reusit sa propulseze polistirenul expandat in top 3 cele mai folosite material pe partea de termoizolare, pornind de la fatade, pana la terase. Termoizolarea cu polistiren expandat este una dintre cele mai sigure si mai rezistente solutii pentru casa ta! La toate acestea, se adauga si costurile mici pe care le resimtim in perioada rece, lucru ce demonstreaza cu certitudine ca polistirenul expandat isi merita locul in randul materialelor eficiente din punct de vedere energetic!

Polistirenul expandat, fiind 98% aer, este utilizat pe o scara foarte larga si in domenii diferite de cel al izolarii caselor: de la ambalaje de protectie pentru aparate electrocasnice, pana la ambalarea produselor alimentare, de la sistemele de stabilizare a soselelor pana la echipamente de protectie pentru copii.

Si totusi, de unde vine polistirenul expandat (EPS)?

Raspunsul este simplu, desi ne-am astepta sa fie o adevarata lectie de chimie, lucrurile nu sunt chiar atat de complicate. EPS se realizeaza prin polimerizarea stirenului, un agent folosit in fabricarea mai multor produse. Curios este ca stirenul se regaseste in mod natural in alimente precum capsunile, scortisoara, cafeaua si carnea de vita.

Acum ai toate motivele pentru a alege sa-ti termoizolezi locuinta sau casa folosind EPS: este sigur, non-toxic, cu siguranta unul dintre cele mai eficiente materiale de izolare!