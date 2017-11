Polistirenul expandat (EPS): Costuri energetice si impacul asupra mediului

Deși polistirenul este un produs pe bază de petrol, este necesară doar o cantitate foarte mică din această resursă naturală prețioasă pentru a-l produce. Acest lucru se datorează faptului că polistirenul expandat (EPS) contine efectiv 98% aer și numai 2% stiren. Pentru fiecare litru de petrol utilizat la fabricarea izolației clădirilor cu EPS, se economisesc cu până la 200 litri de combustibil pentru încălzire pe toată durata de viață a produsului. Astfel, nu există aproape nicio utilizare mai bună pentru petrol decât producerea de materiale izolante!

De asemenea, emisiile atmosferice rezultate din producția de polistiren sunt de pana la 50% mai mici decat cele obținute din producția de hârtie, de exemplu. La fabricarea EPS nu se folosesc gaze care contribuie pe scară largă epuizării stratului de ozon.

O alta preocupare a societatii civile este si cea a reciclarii polistirenului expandat. Inainte de 1988 nu exista nicio varianta de reciclare a acestui material. Desi disponibilitatea programelor de reciclare a polistirenului expandat variază în funcție de comunitate, în 2006 au fost reciclate peste 57 milioane de kilograme. Procesul de reciclare este, de cele mai multe ori, un act bine intentionat, in special fata de mediului inconjurator. Exista situatii, insa, cand acest demers are un impact negativ asupra mediului. De exemplu, procesul de reciclare al vatei minerale bazaltice este unul foarte greoi, daca luam in considerare faptul ca mare parte a acestui material nu este refolosit (de la 75% pana la 90%), ci este ars sau lasat in deseuri de depozitare.

In general, cea mai folosita metoda de reutilizare a EPS-ului este integrarea lui in materialul virgin, prin macinare. Alternativ, polistirenul expandat poate fi topit pentru a se realiza obiecte din polistiren compact, cum ar fi vase de plante,umerase, rame foto.

Asadar, polistirenul expandat poate fi recuperat si reciclat 100%!