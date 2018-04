Primăvara, momentul ideal pentru amenajări interioare. Uite câteva sugestii pentru alegerea podelei

Primăvara este momentul ideal pentru amenajarea locuinței. Vremea plăcută, alături de un nivel moderat al umidității și temperaturii permit realizarea unor lucrări cu mai multă ușurință. Printre acestea se numără și montarea podelei. Iar dacă ai luat decizia de a da startul proiectului, este foarte important să faci alegerile potrivite. Pe lângă partea estetică, aspecte mult mai importante sunt durabilitatea, costurile și modul de montare. Și tocmai pentru că sunt mulți factori care îți pot influența decizia, în cele ce urmează găsești o serie de informații utile, pe care este recomandat să le iei în considerare.

Parchetul

Parchetul este o opțiune care oferă nenumărate avantaje și se află printre podelele preferate de români. Are un aspect elegant, este un bun izolator fonic și termic, se întreține cu ușurință și e rezistent în timp. Există mai multe tipuri și anume parchetul masiv, laminat sau stratificat. Parchetul din lemn masiv a fost în urmă cu câțiva ani cel mai întâlnit tip, însă cu timpul au apărut mai multe alternative. Astfel, alegerea trebuie făcută atât în funcție de buget, parchetul laminat fiind o variantă mult mai accesibilă, cât și de locul în care urmează să fie instalat. De exemplu, nu toate tipurile rezistă la umiditate, iar unele suportă un nivel mai crescut de trafic decât altele.

Deși nu e o știință complicată, este esențial să cunoști toate detaliile despre montarea parchetului. Fie că alegi să te ocupi chiar tu de această etapă, sau vrei să apelezi la ajutorul unui profesionist, există câteva amănunte care nu trebuie scăpate din vedere. În cazul parchetului masiv procedura este mai complicată decât în cazul celui laminat sau stratificat. Acesta se montează pe grinzi și traverse și este esențial ca nivelul umidității să nu depășească 20%. Apoi, trebuie acordată atenție suprafeței de montare, izolației și calității materialelor folosite, care uneori pot conține compuși toxici.

Gresia

Plăcile ceramice sunt cunoscute în primul rând pentru rezistența lor. Acestea se montează de obicei în camera de baie sau în bucătărie, deoarece sunt ușor de curățat și nu adăpostesc germeni. Este important să știi că spre deosebire de alte tipuri de podea, gresia nu are proprietăți izolante antifonice sau antitermice.

Există două tipuri de gresie: porțelanată și glazurată. Cea dintâi este fabricată pentru spațiile de la interior, pe când cea glazurată este special fabricată pentru exterior. Pentru o folosire îndelungată este recomandat să ții cont de aceste detalii.

Rezistența gresiei se măsoară în valoarea denumită PEI. Plăcile recomandate pentru încăperile cu trafic foarte redus, precum debaraua, sunt notate cu PEI 1; cele pentru încăperile cu trafic redus precum baia, cu PEI 2; valoarea PEI 3 indică gresia recomandată pentru spațiile cu trafic ușor spre moderat; pentru traficul mediu până la intens se recomandă gresia cu valoarea PEI 4 sau 5.

Linoleumul

Linoleumul este o altă opțiune apreciată. Are în compoziția sa materiale naturale: rășină de pin, ulei de in, praf de plută, făină de lemn, piatră de var, diferiți pigmenți. Este un material ecologic și biodegradabil care nu provoacă alergii, are proprietăți izolante, antimicrobiene, este antistatic, rezistent și confortabil. Materialul are și câteva dezavantaje și anume faptul că există riscul răsucirii marginilor, iar dacă se deteriorează trebuie înlocuit.

Linoleumul nu trebuie confundat cu pardoseala din policlorură de vinil (PVC). Deși vinilul este mai rezistent în timp și are proprietăți ignifuge, în caz de incendiu va elimina fum toxic. De asemenea, este un produs care poluează mediul înconjurător, fiind fabricat din derivate ale petrolului.

În ceea ce privește prețul, linoleumul este de obicei mai costisitor.

Mocheta

Mocheta se găsește într-o mare varietate de modele și culori fiind apreciată din punct de vedere al costurilor și nu numai. Aceasta este ușor de întreținut, prin aspirare regulată, este antiderapantă, izolează termic și fonic, fiind totodată confortabilă. Poate fi instalată pe coridor, în sufragerie sau dormitor, dar nu în zonele cu umiditate crescută, ca de exemplu baia sau terasa. Mocheta poate fi fabricată atât din fibre naturale, precum bumbacul, inul sau paiele, cât și din fibre sintetice, ca nylonul, propilena sau poliesterul. Dezavantajul celei sintetice este că în timp poate fi dăunătoare sănătății.

Fă alegerea în funcție de buget, cea sintetică este mai ieftină, dar ține cont și de durabilitate. Înainte de a cumpăra materialul asigură-te că stabilești corect nivelul de trafic din zona ce urmează să fie acoperită. Dacă vrei să cumperi mochetă pentru dormitor, există modele mai groase și mai pufoase, care vor crește nivelul de confort, iar pentru bucătărie poți alege un model ignifug și cu protecție împotriva petelor. Ține cont de specificații și consultă un specialist înainte de a lua decizia finală.

Tipurile de podea enumerate mai sus se încadrează în categoria celor mai frecvent folosite, însă trebuie să știi că există și alternative mai puțin cunoscute, dar la fel de apreciate. Printre acestea putem aminti: podeaua din bambus, foarte elegantă și rezistentă; podeaua din plută, ecologică și confortabilă; pardoseala epoxidică, rezistentă și care permite crearea unor modele unice.

