Recomandarea lui Chef Scarlatescu pentru aceasta vara: Pui Teriyaki cu rucola, baby spanac si ardei gras!

Noul preparat a lui Chef Catalin Scarlatescu, conceput special pentru meniul de vara Chef Experience este un starter cu arome intense si influente asiatice. Preparatul este creat cu atentie. Marinarea se face timp de 7 ore cu ghimbir, usturoi, ulei de masline si sos de soia. Sosul teriyaki este preparat printr-o reteta proprie a lui Chef Scarlatescu, fiind necesare nu mai putin de 36 de ore pentru obtinerea acestuia.

Si pentru ca vara ne putem bucura de legume proaspete, Chef Scarlatescu a ales sa completeze preparatul cu o salata din rucola, baby spanac, morcov si ardei gras, cu dressing bazat pe otet de orez, ulei de susan si sos de soia. Asadar acesta este un preparat care pe langa savoare ne aduce si multe beneficii din punct de vedere al sănătății.

Verdeturile sunt tot timpul o alegere buna, iar frunzele de rucola si baby spanac sunt printre cele mai sanatoase, mai ales in sezonul cald! Rucola are 90 % apa, de aceea este un ingredient perfect si racoritor in timpul verii. Aceasta are un continut bogat in fibre, care contribuie la imbunatatirea digestiei, antioxidanti si mineralele, care ajuta corpul sa se curete de toxine, vitaminele A,C si K, esentiale in sustinerea sistemului osos si cel cardiovascular. Baby spanacul este o sursa excelenta de multi fito-nutrienti, care au proprietati excelente de prevenire a bolilor, cresterea imunitatii si de mentinere a organismului in stare perfecta de sanatate. Acesta a fost desemnat ca cea mai bogata sursa de fier, dintre alimentele verzi. De asemenea, s-a demonstrat că diferiţii fito nutrienţi şi pigmenţi pe care îi conţine spanacul protejează pielea de razele nocive ale soarelui, inclusiv razele UV. In plus, atat frunzele de rucola cat si baby spanacul au putine calorii, fiind perfecte pentru mentinerea siluetei.

Bucura-te de acest starter apetisant impreuna cu prietenii sau la o cina romantica, in mijlocul Bucurestiului, la restaurantul Chefs Experience, intr-un cadru relaxant, decorat cu obiecte si elemete de design eclectic.