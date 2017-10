Scaune de birou: Alegeți un model stilat în acord cu nevoile dumneavoastră!

Luati loc, va rog! Asezati-va comod si pregatiti-va sa aflati mai multe lucruri utile despre scaune de birou ergonomice. Sa pornim de la cifre caci ele ne inspira si ne aduc mai aproape de realitate.

Stiti cate ore petrece in medie un angajat obisnuit pe scaunul de birou? 85.500 de ore! Asta inseamna circa 9 ani! Este imens. 9 ani din viata ii petrecem pe scaun, iar daca avem ghinionul ca acesta sa fie de slaba calitate vom resimti cei 9 ani in fiecare zvacnire dureroasa de la nivelul muschilor si spatelui. De ce? Pentru ca omul este astfel construit incat sa se miste, nu sa stea pe scaun toata ziua. Prin urmare, daca trebuie sa stati, asigurati-va ca folositi un scaun ergonomic, confortabil si reglabil.

Sa cumparati un scaun mai ieftin sau sa va uitati dupa „cel mai frumos scaun” inseamna sa va jucati cu sanatatea dumneavoastra. De multe ori tindem sa investim mai mult intr-un birou, decat in scaun. Gresit! In mod ideal, un scaun bun poate sa atenueze efectele negative ale sedentarismului. Cand cumparati un scaun ganditi-va la el ca la o investitie in sanatatea dumneavoastra. Este adevarat ca un scaun de birou grozav nu poate rezolva orice problema asociata sederii, insa poate face minuni atunci cand este folosit in combinatie cu miscari regulate, exercitii fizice si adoptarea unei pozitii optime.

Scaune de birou ergonomice – beneficii pentru sanatate si productivitate

In Romania, in 2015 existau circa 400.000 freelanceri, cu peste 12% mai mult decat in anul 2010. Iar procentul este in continua crestere. Fara prezenta colegilor sau a unui sef care sa ne urmareasca toate miscarile, munca la domiciliu ne poate izola social si profesional. Poate ca v-ati transformat deja masa de bucatarie intr-un birou improvizat sau daca sunteti mai norocos v-ati amenajat o camera speciala unde realizati toate proiectele de care va ocupati. Poate ca inca sunteti foarte incantat de libertatea pe care v-o ofera acest job,iar atunci cand aveti de lucru luati laptopul si va intindeti in pat sau va asezati cu el in brate pe canapea. Totusi, indiferent daca sunteti freelancer sau angajat, cheia succesului profesional sta in crearea unui mediu de lucru productiv.

Cei mai buni manageri si proprietari de afaceri cunosc deja cat de important este sa le asigure angajatilor un mediu de lucru confortabil si stimulator: traininguri, teambuilding-uri, bonusuri in bani, un climat de lucru mai formal sau mai prietenos, birouri impresionante, mese de lucru superbe, sali generoase pentru sedinte si… Stop!

Mai presus de toate acestea este scaunul de birou!

Cele mai bune scaune de birou moderne va protejeaza spatele, sustin o mai buna circulatie a sangelui si va fac mai productiv. Studiile de specialitate arata casuntem mult mai productivi la locul de munca atunci cand stam confortabil si nu simtim dureri. Cand va asezati pe scaun, vreti ca acesta sa vi se potriveasca manusa si sa simtiti ca si cum ati sta pe un nor. Nu ar trebui sa existe vreo urma de disconfort, ci mai degraba dorinta de a sta acolo in continuare pentru ca este placut si comod. Spatarul trebuie sa fie reglabil, sa urmeze forma naturala a coloanei vertebrale si sa va sprijine mijlocul, curbandu-se usor dupa forma sa. Cotierele trebuie sasustina corpul, astfel incat umerii sa se poata relaxa fara sa-i intindeti. Picioarele trebuie sa stea drept pe podea, pentru a evita tensionarea musculaturii.

Cand vine vorba despre birou, nu exista alta piesa de mobilier la fel de importanta cum este scaunul pe care petreceti multe ore in fiecare zi. Este un obiect in care merita sa investiti. Prin urmare, straduiti-va sa alegeti inteligent. Pe de alta parte, ganditi-va ca niciun scaun din lume nu este construit incat sa va serveasca fidel timp de 24 de ore pe zi, fara urmari in materie de sanatate. Chiar daca sunteti nevoit sa petreceti mult timp pe scaun, retineti ca, pentru sanatatea dumneavoastra, este important sa va ridicati la intervale regulate si sa va plimbati pentru detensionarea corpului.

In ziua de azi toate companiile cauta modalitati potrivite pentru a mentine productivitatea angajatilor, de a imbunatati calitatea produselor si de a reduce costurile. Multe firme sunt inca suprinse sa afle ca a investi in scaune de birou ergonomice reprezinta un factor important pentru angajati si pentru prosperitatea afacerii. Traim in era informatiei si cei mai multi angajati lucreaza la birou, asezati pe scaun. Daca acest scaun este inconfortabil angajatul poate incepe sa acuze dureri de spate, sa faca pauze mai dese, sa se intrerupa din lucru. Automat scade productivitatea si calitatea muncii sale.

Faptul ca ergonomia la locul de munca poate imbunatati productivitatea nu este deloc un mit. Avand o postura corecta, fiind nevoie de mai putin efort si mai putine miscari pentru a ajunge la diferite materiale de lucru, birourile devin mai eficiente. Pentru ca angajatii se simt mai confortabil, ei se pot concentra mai bine asupra a ceea ce au de facut.

Cand o firma sau o persoana freelancer investeste in scaune de birou ergonomice inseamna ca este interesata de siguranta si sanatate. Resursele umane sunt cel mai important capital si atata timp cand ele raman intr-o zona confortabila si sanatoasa, afacerea are toate sansele sa prospere. O persoana care foloseste un scaun de birou confortabil nu va obosi rapid si nu va simti disconfort dupa cateva ore de munca. Din contra. Va putea lucra cu placere, fara sa acuze dureride spate.

Evolutia tehnologiei si schimbarea stilului de viata au revolutionat modul in care lucreaza omul modern. Ideea de baza este ca acum exista o presiune mai mareasupra corpului nostru. Statul pe scaun, in aceeasi pozitie pentru ore in sir a determinat cresterea cazurilor de boli vasculare si probleme de coloana. In afara de acest lucru, un angajat care sta pe un scaun prost conceput tinde sa seconcentreze mai mult asupra disconfortului, decat pe sarcinile pe care le are de indeplinit.

Scaune de birou – 10 factori ce influenteaza achizitia

Cand cumparam scaune de birou este recomandat sa tinem cont de urmatoarele 10 lucruri:

Scaune de birou cu role VS scaune stationare

Daca in general stati in mijlocul biroului si trebuie sa va intindeti ca sa ajungeti spre extremitati, atunci aveti nevoie de un scaun cu roti. Chiar daca aveti un birou mai mic, posibilitatea de a va deplasa rapid cu tot cu scaun previne intinderea inutila a musculaturii atunci cand vreti sa luati un documentasezat pe coltul mesei. Din acest punct de vedere este bine sa investiti intr-unscaun cu roti bine construit, care gliseaza usor pe suprafata podelei. Unele scaune de birou cu roti au mecanisme mai grele si sunt proiectate astfel incat rotile sa se invarta usor pe covor. Exista modele care va permit sa schimbati rotile si sa adaugati un material cauciucat, mai potrivit pentru suprafetele dure.

Picior pivotant.

La fel de important ca si rotile, capacitatea de rasucire a unui scaun de birou este esentiala. In cazul in care scaunul nu se intoarce usor intr-o parte si in alta, miscarile se vor face implicit din corp, ceea ce poate duce la oboseala sitensiune asupra muschilor. Pentru rezultate optime la locul de munca, este important sa va asigurati ca scaunul pe care stati este compatibil cu spatiul incare lucrati.

Materialul (tapiteria).

Alegerea tapiteriei scaunului de birou este similara cu alegerea tesaturii unui costum. Este de preferat sa optati pentru un material respirabil deoarece acest lucru confera confort sporit. Apoi, un scaun de calitate va avea spatarul bine imbracat incat sa nu-i simtiti cadrul intern. Cele mai avansate scaune de birou de pe piata au in componenta materiale speciale tip plasa, care permit o buna aerisire si ajuta la reglarea temperaturii corpului. In plus, ele sunt astfel concepute incat pot distribui greutatea in mod egal, ceea ce va ajuta sa stati mai confortabil pe toata durata zilei. Cu siguranta nu vreti sa transpirati dincauza scaunului pe care il folositi. De aceea cele mai multe scaune de birou sustin o buna respiratie a corpului, nu incing si nu va fac sa transpirati. Nu acelasi lucru putem spune despre scaunele clasice din piele sau alte tipuri de tapiterie care arata imbietor, insa nu sunt alegerea ideala atunci cand stiti ca veti petrece perioade lungi de timp in bratele lor. Cu toate acestea, un birou directorial al unei firme prestigioase va arata mult mai stilat cu un scaun office din piele. Daca persoana care il foloseste petrece putin timp la birou, alegerea poate fi una acceptabila si preferabila unui scaun de birou cu aspect comun.

Design.

Nu tineti mai mult la aspect decat la confort si ergonomie. Cumparati un scaun de birou ca sa stati in el cat mai bine, nu sa-l priviti sau sa-l afisati celorlalti. Cu toate acestea, este ideal daca reusiti sa gasiti acel scaun foarte confortabil care sa se si incadreze perfect in spatiul de lucru pe care l-ati conceput (mai ales daca este vorba despre biroul de acasa).

Scaune de birou ergonomice.

Ergonomia este cea mai importanta caracteristica de care trebuie sa tineti cont.Un scaun de birou ergonomic este cel care poate fi reglat pe cat mai multe nivele si zone (spatar, sustinere brate, suport lombar, inaltimea sezutului). Unastfel de scaun poate fi usor personalizat pentru confort sporit si siguranta insanatate.

Reglarea pe inaltime.

Un scaun bun trebuie sa se poata ajusta pe inaltime pentru a va ajuta sa adoptati o pozitie corecta si confortabila: picioarele sa stea drepte pe podea, coapsele sa fie sustinute de scaun, in pozitie paralela cu podeaua. Daca scaunulnu este bine reglat pe inaltime, in cel mai scurt timp veti simti disconfort, durere in zona gatului, spatelui si picioarelor.

Reglarea suportului lombar.

Sciatica este o afectiune cu care nu e de glumit. Durerea e ingrozitoare si poate fi cauzata de suportul lombar deficitar al scaunului de birou pe care il folositi. Cele mai multe scaune de birou decente vin cu suport lombar pentru mijloc, insa un scaun de calitate superioara ofera in plus posibilitate de reglare a acestui suport. Prin urmare, il puteti modifica in functie de corpul dumneavoastra si de curbura coloanei. Recomandarea este de a ajusta suportul la diferite grade pentru a determina care este pozitia optima pentru dumneavoastra. Daca incepeti sa simtiti durere de mijloc dupa cateva ore de stat pe scaun, cel mai probabil suportul lombar nu este corect reglat.

Mecanismul de reglare a bratelor.

In mod ideal scaunul trebuie sa fie prevazut cu brate moi si usor ajustabile. Ele sustin doar coatele, lasand posibilitatea antebratelor de a crea un unghi de 90 grade. Un scaun de calitate superioara va avea brate usor reglabile atat pe inaltime cat si pe lungime, pentru a fi usor impinse sub birou. In plus anumite modele permit detasarea completa a bratelor.

Sezutul.

Trebuie sa fie suficient de larg incat sa va puteti misca usor in el, sa fie prevazut cu o perna moale si sa aiba partea frontala usor curbata in jos. Pentruconfort sporit, marimea sa trebuie sa depaseasca putin peste 2,5 cm (in fiecare laterala) amprenta pe care o lasa soldurile si coapsele utilizatorului.

Buget.

Cele mai bombastice si ergonomice scaune de birou din lume ajung sa aiba preturide cateva sute si chiar mii de euro. Cu toate acestea, daca veti petrece putin timp examinand ofertele disponibile pe piata veti descoperi ca nu este imposibilsa gasiti scaunul de birou perfect pentru dumneavoastra, care sa imbine armonioscalitatea, ergonomia si pretul. Nu va grabiti sa prindeti o reducere aparent WOW la un scaun de proasta calitate, ci petreceti suficient timp pentru a va informasi a alege intelept. Este o decizie care va poate influenta incredibil starea despirit si starea de sanatate de acum inainte.

Scaune de birou sanatoase

Alaturi de salteaua de pat, un scaun de birou este piesa de rezistenta in sustinerea sanatatii spatelui nostru. In general, cel mai mult timp il petrecem pe scaun la birou si acasa, pe salteaua patului. Iata de ce este esential sa alegeti cu atentie aceste doua produse.

Un scaun de birou de calitate trebuie sa fie in primul rand ergonomic si confortabil. Poate ca sunteti o persoana atenta la cheltuieli, dar cand vine vorba despre achizitionarea scaunului de birou trebuie sa va axati pe beneficii.Scaunul de birou este printre ultimele lucruri la care trebuie sa va ganditi pentru a face economie.

Iata inca un motiv:

Cand stam la birou, solicitam nu mai putin de 100 de muschi, iar riscul de a dezvolta probleme scheleto-musculare este imens. De aceea, achizitionarea celui mai ieftin scaun sau a celui mai aratos scaun inconfortabil poate parea inconstienta. Din pacate, cei mai multi oameni care ajung in magazin cautand scaune de birou ergonomice de calitate sunt si cei care au inceput deja sa experimenteze dureri de spate din cauza folosirii unui scaun necorespunzator. In acest moment dumneavoastra stati confortabil pe scaun sau aveti nevoie de un model mai ergonomic si mai atent cu sanatatea dumneavoastra?

Din anul 2002, Drimus.ro furnizeaza mobilier de birou pentru companii, persoane fizice si distribuitori. Noi stim ca un scaun de birou bine conceput, alaturi de un mobilier de calitate, poate transforma ca prin minune un loc de munca plictisitor si rece, intr-unul productiv si primitor, cu accent pe comunicare, colaborare, confort, motivatie si siguranta. Pentru informatii suplimentare despre oferte scaune de birou ergonomice si mobilier office de calitate, va invitam sa ne contactati.