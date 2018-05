Silvia Coman, designerul român care decorează camera de hotel a Rihannei

A început prin a învăţa limba franceză, apoi a urmat un curs de contabilitate, dar a lucrat inclusiv la Mc Donalds. Totul a durat aproximativ trei ani, însă ea era fascinată de flori şi astfel a început, timid, în urmă cu zece ani, cu aranjamentele florale de la nunţi. Aşa a reuşit să îşi ducă pasiunea la un alt nivel. A ajuns să lucreze la decorurile prezentărilor de modă ale celor mai renumiţi designeri din lume, dar şi să decoreze cu flori camerele unor staruri renumite, precum Rihanna.

„Acum 10 ani am început să lucrez cu florile. Am început să îmi pun pe Facebook fotografii cu buchete de flori pe care le făceam pentru apropiaţi şi cineva a văzut şi mi-a cerut să fac florile pentru o nuntă. Aşa a început totul. Am văzut că mă pricep şi m-am gândit să fac studii în domeniu. Am făcut un an de zile şcoala de florişti din Paris”, povesteşte Silvia Coman, pentru Adevărul.