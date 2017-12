TOP evenimente bizare din 2017. Nimeni nu le-a găsit o explicație

Stiinta ne-a ajutat sa evoluam, iar odata cu evoluarea stiintei si a tehnologiei, s-au descoperi concept precum bacterii, vaccine, univers quantic etc. Nu toate lucrurile, insa, au o explicatie logica sau stiintifica. Se intampla pentru ca asa trebuie.

Iata top evenimente bizare din 2017 la care nimeni nu a gasit o explicatie pana acum, sau nu se vrea sa se gaseasca.

Nor radioctiv urias deasupra Europei

Live Science a anuntat la inceputul lunii octombrie 2017 ca un nor urias cu material radioactiv a zburat nestingherit deasupra a 14 state europene. Se pare ca acesta a continut rutenium-106, un gaz extrem de toxic si cu potential cancerigen. Desi materialul radioactiv nu se gaseste in natura si este rezultatul unor procese nucleare, oficialii Rusiei (locul de unde se pare ca a “scapat” norul), neaga cu vehementa orice forma de accident nuclear care sa fi dus la aparitia norului stralucitor.

Inca se cauta o explicatie stiintifica legata de norul misterios.

Roca spatiala care nu este ceea ce pare a fi

Potrivit publicatiei “The Atlantic”, in luna octombrie a fost observata un obiect interstelar, un obiect din afara sistemului nostru solar. Obiectul a fost denumit “’Oumuamua”, care in limba hawaiiana inseamna “mesager” sau “cercetas”. Interesant este ca ‘Oumuamua are forma unei roci spatiale, dar in niciun caz nu are forma obisnuita a unui asteroid, ci mai degraba seamana cu un trabuc. Pentru ca nu s-a observat pe ea gheata, se considera ca este facuta din roca si metal. Atunci apare intrebarea: ce este acest obiect care strabate sistemul nostru solar?

