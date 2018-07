Trezește-ți inspirația cu o ceașcă de cafea bună – Descoperă aventura cafelei chiar în inima Bucureștiului

Gradina secreta din inima Bucurestiului

Bucurestiul este plin de surprize si de oameni frumosi, trebuie doar sa stii unde sa cauti… Cum experientele placute sunt de cele mai multe ori neplanificate, asa am descoperit unul dintre locurile secrete din capitala, ferite de galagia si agitatia orasului. Coborind pe bulevardul Regina Elisabeta, inconjurat de cladiri cu istorie, iti atrage atentia o vitrina decorata intr-un stil eclectic.

Cu toate acestea, exteriorul nu tradeaza adevarata surpriza care te asteapta atunci cand ii treci pragul. Imbatat de aroma puternica de cafea proaspata, vei fi purtat catre gradina ascunsa care te asteapta dincolo de cafenea. Nici nu vei stii cum ai ajuns acolo, dar magia locului te asigura ca te vei intoarce iar si iar.

Cafeneaua Contego The Coffee Factory din Bucuresti este printre primele cafenele si prajitorii cu cafea de specialitate din Romania. In spatele cafenelei se ascunde, ferita de ochii nestiutori, gradina plina de natura care se intinde pe un spatiu generos care poate sa gazduiasca aproape 80 de oameni. Oaza de natura din mijlocul orasului este o sursa de inspiratie pentru multi iubitori de cafea, dar si pentru oamenii frumosi din capitala, care apreciaza un loc linistit si intim.

Pisicile, mascotele gradinii, aduc un plus de farmec locului, loc care te lasa sa ii descoperi la fiecare vizita cate o mica comoara.

Dar cafeaua?

Povestile frumoase se nasc cu o ceasca de cafea proaspat prajita, savurata intr-o atmosfera care respira aceasta pasiune: pasiunea pentru cafea.

La Contego The Coffee Factory poti sa traiesti adevarata experienta a cafelei de specialitate, urmarind drumul boabelor verzi de cafea, de la prajire si pana in ceasca. Cafeaua este adusa de la cele mai bune ferme producatoare, unde a fost crescuta cu grija si atentia de care are nevoie.

Ajunsa in cafenea, “vrajitorul" prajitor transforma boabele verzi 100% Arabica, in cafea proapat prajita, gata sa fie luata acasa sau trimisa catre alti iubitori de cafea, peste tot in tara. Pasionatii si curiosii isi pot savura ceasca de espresso in timp ce privesc intreg procesul de prajire care se intampla chiar in spatele barului, o experienta unica, completata de aroma imbatatoare a cafelei ce se prajeste.

Pasiunea pentru cafea se simte peste tot in acest loc, de la design pana la echipa care lucreaza in spatele barului, totul are un numitor comun: cafeaua buna. Experienta completa a cafelei de calitate este una pe care nu o vei uita si vei fi prins in aceasta lume magica.

Pentru ca nimic nu se compara cu o ceasca de cafea buna, adusa din tari exotice ca Jamaica, Brazilia, Ethiopia, Columbia, Indonesia, Zambia, Panama si multe altele. Aproape 30 de origini de cafea si 10 metode de preparare a acesteia te asteapta sa pornesti intr-o aventura plina de aroma in jurul “universului cafelei".

Asa ca trezeste-ti inspiratia intr-o atmosfera eclectica, savurand o cafea de specialitate, proaspat prajita de echipa Contego The Coffee Factory!