Un fotograf îți spune de ce-și iubește meseria: „Nicio zi nu arată la fel pentru mine”

Mihnea Ratte e un fotograf de 34 de ani din București care iubește oamenii și îi pasă ca ei să fie mulțumiți de felul în care el își face meseria. Crede că expresia „ai fost om” i se potrivește pentru că e o atitudine care-i vine natural și pe care cei din jurul lui o simt. Pentru el, fotografia înseamnă să facă ceva frumos din orice. Am vorbit cu Mihnea despre cele mai frumoase complimente pe care le-a primit și despre ce face în timpul liber.

Cum începe ziua ta de muncă?

Îmi pornesc espressorul și îmi fac o cafea de specialitate cu inimioară înăuntru (râde). Sunt minutele mele pe care nu mi le poate lua nimeni. Prefer să mă trezesc mai devreme doar ca să am parte de acest moment că apoi, când ajung unde am job-ul, toată lumea e agitată că urmează să se întâmple ceva. Eu însă am o atitudine relaxată, nu pentru că nu-mi pasă de ceea ce urmează să se întâmple acolo. Dar întreb: „Care-i cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Să nu iasă pozele?” Și lumea râde sau, după caz, se panichează din cauza glumei mele.

În ce fel te deconectezi?

Am două biciclete, un longboard, role, pe care se cam pune praful, dar încerc să le iau prin rotație. Și beau vin cu prietenii. Dacă a doua zi am de lucru, nu exagerez (râde).

Ce înseamnă să muncești pe cont propriu?

În cea mai mare parte a timpului lucrez cu agențiile de publicitate, dar am și câțiva clienți direcți. Mulți se gândesc că un freelancer face ce vrea, când vrea. Dar nu e așa. Tu legi niște relații foarte strânse cu clienții tăi, care pe parcurs îți devin prieteni. Și sunt niște evenimente care nu încântă nici pe organizator, nici pe mine, ca fotograf, fiindcă latura artistică nu prea se manifestă acolo. De exemplu, când trebuie să predai niște fotografii din timpul unei conferințe de presă. Dar dacă ai două zile pe săptămână cu niște evenimente super tari, deși celelalte trei-patru nu te solicită artistic foarte mult, evenimentele tari compensează din plin. Ce vreau să zic e că nu poți face mereu selecție pentru job-uri, să-i zici agenției care ți-a dat un job tare că n-ai chef să-l faci pe următorul că nu e la fel de mișto. Sunt împreună cu ei la bine și la rău (râde).

Ce înseamnă să fii #HappyLaJob?

Să fac mereu altceva ca să nu intru în rutină. Singura rutină e când ajung la calculator și editez poze. În rest, în nicio zi nu fac același lucru.

Cum arată o zi de muncă pentru tine?

Când am un job pe zi, e foarte simplu. Merg, fac poze, vin acasă, le editez și-apoi am mult timp liber pentru mine. Deși e mai dificil în timpul săptămânii că nu prea am cu cine să ies, sunt toți la muncă (râde). Nu pot să îi sun să le zic: ”Heeei, eu am terminat treaba, am șase ore libere acum, ce facem?” (râde).

Care e ultimul compliment pe care l-ai primit?

Am avut un al doilea eveniment cu un client nou care e brand internațional. Și în urma lui, managementul internațional le-a transmis celor din România că speră că vor continua să lucreze cu mine, că le-a plăcut ce am făcut. Pentru mine a fost super! Apoi un altul a fost tot după un eveniment, când cineva din conducerea companiei mi-a zis că i-a plăcut așa mult una dintre poze, că o s-o păstreze s-o arate nepoților. Și mi s-a părut grozav, mai ales că omul a postat poza pe Facebook, mi-a dat credit și a scris că e imaginea care surprinde cel mai bine tot ce s-a întâmplat la evenimentul respectiv. Mă simt apreciat și asta mă bucură! Mai ales că e tot mai rar ca oamenii să-ți mulțumească pentru munca pe care o faci sau să-ți dea un feedback de orice fel. Pe mine feedback-ul mă ajută și îmi dă energie ca data viitoare să fac treaba și mai bine.