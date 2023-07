„Mama, tata și soția” produc zeci de milioane de euro. Rețeta banilor obținuți de familiile deputaților prin contracte cu statul

„Nu am nimic de ascuns!”, spune Laurențiu Cazan, deputat PNL.

Născut în 1982, liberalul se află la primul mandat în Parlament, iar firma tatălui său a câștigat mai multe contracte cu statul. Cazan fiul este avocat, iar tatăl, la 65 de ani, conduce firma de construcții „24 din 25 și 7/7”.

„Îl puteți vedea și pe șantier acum. Tata este asociat, administrator, este totul în societatea comercială”, a declarat Laurențiu Cazan pentru Libertatea.

Parlamentarii sunt obligați de lege să depună anual o declarație de interese, în care precizează dacă ei sau membri ai familiei de gradul unu au încheiat contracte cu statul.

Tata. Contracte de peste 62 de milioane de lei

Laurențiu Cazan, deputat PNL

Firma care a câștigat contractele este SC CAZICOM SRL Băile Olănești, din județul Vâlcea și îi aparține lui Ion Cazan.

Valoarea totală a contractelor cu statul prezentate în ultima declarație de interese pe care Laurențiu Cazan a depus-o la Parlament în iunie 2023 este de peste 62 de milioane de lei (peste 12,5 milioane de euro).

Toate contractele au fost încheiate după ce firma a participat la licitații publice.

UAT Orașul Covasna – licitație publică – reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna – 12.03.2020 – 30.09.2023 – 20.403.274 de lei

Compania Națională de Investiții – licitație publică – proiect asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții reabilitate și modernizare drumuri în comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj – 26.10.2022 – 20.11.2023 – 13.752.712 lei

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova – licitație publică – execuție lucrări de întreținere – 11.04.2022 – 31.12.2023 – 5.167.309 lei

UAT Cața, județul Brașov – licitație publică – proiectare și executare alimentare cu apă în comuna Cața, județul Brașov – 20.08.2018 – 30.10.2023 – 12.316.553 de lei

UAT Reci – licitație publică – înființarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Reci – 31.05.2023 – 01.06.2024 – 11.209.807 lei

„Nu am avut niciodată vreo implicare în firmă, nu am fost asociat, administrator, nu am niciun fel de implicare. Firma aparține tatălui meu din 1995. Sunt contracte care se întind pe mai mulți ani. Eu sunt activ în politică din 2020, societatea are o vechime de peste 25 de ani în domeniul construcțiilor. Eu în 1995 aveam 12 ani. Tatăl meu nu a făcut politică”, a precizat, pentru Libertatea, Laurențiu Cazan, deputat PNL.

Mama. Șapte pagini în declarația de interese pentru contractele cu statul

„Nu ascund nimic, nu am furat nimic de la nimeni! Nu are treabă firma cu politica”, este poziția deputatului PSD Emil Florin Albotă, care consideră că „se pun multe lucruri în cârca politicii”, dar firma a evoluat „datorită experienței”.

Emil Florin Albotă, deputat PSD

Deputatul PSD din județul Olt, fieful secretarul general al partidului, Paul Stănescu, a avut nevoie de șapte pagini pentru a completa contractele încheiate de firmele mamei sale cu statul. Cele mai multe contracte sunt obținute prin achiziție directă, nu prin licitație, cu primării din județ.

Valoarea tuturor contractelor depășește 10 milioane de lei (două milioane de euro).

Albotă are 48 de ani și este vicepreședinte al organizației PSD Olt. Fost secretar de stat la Ministerul Educației în perioada 2014-2016, deputatul se află la primul mandat în Parlament.

Afacerile aparțin mamei sale, Violeta Albotă, în vârstă de 73 de ani.

„Nu am nicio implicare în această firmă. Mama este acționar în firmă, dar firma este condusă de un administrator. Acționarul deține firma, nu o conduce, dar managementul aparține administratorului”, precizează deputatul PSD pentru Libertatea.

Societatea comercială a fost înființată, în 2001, de tatăl parlamentarului. Întrebat de ce multe contracte cu primăriile sunt obținute și prin achiziție directă, deputatul a răspuns că „statul este cel mai mare investitor din județul Olt”.

„Vă spun că, în general, firmele de execuție și proiectare în construcții în județul Olt au contracte cu statul”, a explicat Emil Florin Albotă.

Firmele care au obținut contractele sunt Transcom Caraiman și Advance Design Building Company SRL. În total, 65 de contracte, dintre care 47 prin procedura de achiziție directă.

Contractele firmelor menționate în declarația de interese a deputatului Albotă

Soția. Contracte cu statul de aproape 8 milioane de lei

Andrei Alexandru a fost parlamentar PSD până în 2019, când a trecut în tabăra PNL. El afirma că a luat această decizie pentru a se lupta cu PSD, iar PNL poate face acest lucru în județul Giurgiu.

Andrei Alexandru, deputat PNL

În perioada iulie 2013 – octombrie 2013, Andrei Alexandru apare că a fost consilier juridic la SC Euroinvest SRL. Nu mai are această calitate, dar este prim-vicepreședinte la PNL Giurgiu.

Potrivit declarației de interese, firma SC Euro Invest SRL Giurgiu, controlată de soția sa, a câștigat contracte la licitație de aproape 8 milioane de lei.

MDLPA Giurgiu – licitație publică – contract de lucrări – 11.11.2021 – 12 luni – 3.625.992 de lei

Municipiul Giurgiu – licitație publică – contract de lucrări – 19.09.2020 – 8 luni – 1.548.533 de lei

Primăria Județului Mioveni, județul Argeș – licitație publică – contract de lucrări – 25.06.2020 – 27 de luni – 1.379.764 de lei

Direcția Județeană de Transport Giurgiu – licitație publică – contract de lucrări – 21.10.2022 – 150 de zile – 1.356.263 de lei

Soția sa a mai încheiat contracte pe cabinetul de avocatură Andrei Adeluța Mădălina cu diferite primării din județul Giurgiu, în valoare de 145.000 de lei.

Mama, tata și sora. Contracte cu statul de peste 7 milioane de lei

Biroul Executiv al PNL a propus, luni, 3 iulie, excluderea din partid a lui Dan Vîlceanu. Propunerea trebuie aprobată însă și de Consiliul Național.

Dan Vîlceanu. Foto: Hepta

În urmă cu doi ani, liberalii îl votau pe deputatul Vîlceanu în funcția de secretar general, la congresul din 25 septembrie 2021 în care Florin Cîțu era ales președinte.

Dan Vîlceanu a fost ministru al proiectelor europene, dar și al finanțelor. Firma familiei este SC Trefo SRL Rovinari, în județul Gorj. Cele mai multe contracte au fost cu Complexul Energetic Oltenia, dar societatea a încasat bani și de la CET Govora sau Romgaz Mediaș.

În firmă sunt tatăl, mama și sora deputatului PNL.

Valoarea totală a contractelor obținute de firma mamei sale cu statul: 7.314.406 lei

SC Trefo SRL Rovinari Gorj a încheiat contracte cu Complexul Energetic Oltenia, prin licitație publică, pentru furnizare produse sau prestare servicii.

Dată Procedură Denumire Valoare (lei) Contracte cu Complexul Energetic Oltenia 22.08.2022 85.760 04.02.2022 457.260 12.05.2022 148.800 29.06.2022 288.086 23.09.2022 395.736 25.10.2022 722.923 29.09.2022 253.056 07.07.2022 265.346 01.11.2022 809.346 06.04.2022 1.028.572 28.11.2022 121.200 15.12.2022 158.894 19.07.2022 789.727 25.05.2022 250.165 04.02.2022 369.139 Contracte cu CET Govora Râmnicu Vâlcea 05.09.2022 licitație publică prestare servicii 343.150 03.08.2022 licitație publică furnizare produse 137.046 Contract cu Romgaz SA Mediaș 05.09.2022 licitație publică furnizare produse 690.200

„Da, este o companie înființată în 1997, e a familiei. Mama, tata și sora mea se ocupă de companie. Este specializată în lucrări pentru instalații măcinare și extracție cărbune. Fiind specializat într-un asemenea domeniu, vă dați seama, să faci contracte cu privații este cam greu. În România, industria minieră și de extracție de cărbune este a statului”, a declarat deputatul PNL pentru Libertatea.

El precizează că nu are vreo implicare în firmă.

„Compania lucrează de atâția ani încât orice implicare ar putea spune cineva că am, ar păli în fața unor dovezi indubitabile. Sunt 25 de ani de când lucrează compania. Nu poți să faci o asociere între mine și companie”, adaugă Vîlceanu.

Potrivit acestuia, a avut două companii cu obiect de activitate similar, dar a decis să le închidă când a ajuns parlamentar.

„Tatăl meu are 73 de ani, mama are 70 de ani. Ei se ocupă activ de firmă. Tatăl meu și sora mea sunt acolo în fiecare zi, și mama mea se ocupă de firmă. Îi găsiți acolo oricând doriți să luați legătura cu ei, sunt acolo”, a explicat liberalul pentru Libertatea.

Atrage atenția că toate contractele au fost câștigate prin licitație publică.

„Dacă aș avea multe contracte prin atribuire directă mi-aș pune un semn de întrebare. În momentul când e o procedură de licitație, nu văd o problemă”, a fost poziția exprimată de Dan Vîlceanu.

Părinții și soțul. Contracte de peste 7 milioane de lei

Deputata PSD Ileana Cristina Dumitrache a fost între 2005 și 2008 director marketing la SC Eurosantis SRL, firma părinților. Soțul său, George Teșeleanu, este membru în mai multe consilii de administrație, printre care și cel de la Șantierul Naval Midia SA Năvodari.

Ileana Cristina Dumitrache, deputată PSD

Valoarea contractelor familiei cu statul, potrivit ultimei declarații de interese, a depășit 7,4 milioane de lei.

Firma Farm Mond SRL Constanța, în care acționari sunt părinții, a încheiat patru contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța prin ofertă de participare pentru furnizare de medicamente și materiale sanitare.

15.05.2023 – 993.800 de lei

15.05.2023 – 455.607 lei

15.05.2023 – 2.602.211 lei

15.05.2023 – 1.685.378 de lei

Valoare totală: 5.736.996 de lei

Prin firma Eurosantis SRL Constanța, controlată tot de familia Dumitrache, s-a încheiat, tot pe 15 mai 2023, un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța pentru furnizare de medicamente și materiale sanitare în valoare de 1.685.378 de lei.

Soțul ei face parte din Consiliul de Administrație al Șantierului Naval Midia SA Năvodari. După ce a depus o declarație de interese în luna mai, deputata a depus o declarație de interese rectificativă săptămâna trecută, în care menționează și contractele Șantierului.

Ea a trecut trei contracte pe care MApN le pregătește pentru reparații și andocare la navă de tip NPR (n.r. – nave purtătoare de rachete) și reparații și andocare la navă de tip Corvete în valoare de 6.989.143 de lei și 22.699 de lei. Un al treilea contract cu MApN are o valoare de 5.375.703 lei.

Cele trei contracte nu au o legătură directă cu firmele familiei Dumitrache, ele apar menționate într-o declarație rectificativă pe care deputata a depus-o săptămâna trecută. Soțul, George Teșeleanu, este membru în Consiliul de Administrație al Șantierului Naval Midia, calitate din care a încasat, în 2022, suma de 18.000 de lei. Soțul apare ca manager al firmei Eurosantis SRL.

Firma unui deputat UDMR câștigă contracte de 6,2 milioane de lei

Kolcsar Anquetil-Károly este deputat UDMR și se află la primul mandat în Parlament. Este de profesie medic veterinar și este asociat în trei firme: SC Regioturism SRL, SC RegioSanvet SRL și SC KK Turism SRL.

Kolcsar Anquetil-Károly, deputat UDMR

Valoarea totală a contractelor cu statul obținute conform declarației de interese pe care a depus-o este de 6.278.354 de lei.

Contractant Procedură Denumire Dată Durată Valoare (lei) Contracte SC Regioturism Primăria Sânpaul prestări servicii 13.12.2022 1.012.074 Comuna Vânători prestări servicii 14.11.2022 942.827 Orașul Miercurea Nirajului prestări servicii 24.11.2022 7 luni 1.591.234 Comuna Suseni prestări servicii 171.260 Comuna Acățari prestări servicii 05.04.2023 548.018 Comuna Band prestări servicii 05.04.2023 589.992 Contracte SC Regiosanve DSVSA Mureș licitație concesiune prestări servicii 28.03.2022 4 ani 711.442 DSVSA Mureș preluare concesiune prestări servicii 29.05.2023 4 ani 699.507 Comuna Glodeni încredințare prestări servicii 20.10.2022 12 luni 12.000

Firma administrată de soțul unei deputate UDMR câștigă contracte de 2,2 milioane de lei

Biro Rozalia, deputată UDMR, este asociată în cinci firme, dar contractele cu statul le-a câștigat firma soțului. Societatea comercială Atomedical Vest SRL Oradea a încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate a celor 41 de județe și CASMB pentru furnizare de servicii medicale.

Biro Rozalia, deputată UDMR. Foto Hepta

Valoarea contractului pentru perioada 1 august 2021 – 31 decembrie 2022 a fost de 2.271.417 lei.

Un al doilea contract este încheiat cu Casa OPSNAJ București, dar are o valoare mai mică: 17.168 de lei.

Soțul unei deputate PSD câștigă bani din contracte cu PNL și cu partidul condus de Marcel Ciolacu

Libertatea a prezentat la finalul lunii iunie informații despre stăpânul sondajelor, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Iosif Buble controlează mai multe firme care au contracte cu PNL, PSD, PMP, dar și cu diverși parlamentari și europarlamentari.

Iosif Buble și Diana Tușa

European Business Environment SRL, On Line Research SRL și Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS sunt societățile comerciale deținute de Iosif Buble. Site-ul stiripesurse.ro este în proprietatea SC European Business Environment SRL.

Contractant Dată început Dată finalizare Valoare Contracte Curs PNL 11.10.2021 10.10.2022 347.000 de euro PSD 01.01.2022 31.12.2022 1.358.265 de lei PMP 05.09.2022 – 16.05.2022 – 15.05.2023 34.000 de euro PNL 05.09.2022 05.11.2022 110.000 euro PNL Neamț 01.11.2022 31.10.2023 150.500 de euro PSD 03.01.2023 31.12.2023 113.500 de euro Transgaz 11.11.2022 10.02.2023 75.000 de lei Compania Națională de Iluminat Public 14.12.2022 31.03.2023 132.000 de lei CJ Ilfov 10.03.2023 12.04.2023 75.000 de lei UDMR Mureș 21.04.2023 20.04.2024 10.670 euro PMP 16.05.2023 15.05.2024 4.000 euro Contractele cu politicieni, partide și instituții de stat încheiate de SC European Business Environment SRL Cabinet europarlamentar Gheorghe Falcă 14.07.2022 13.07.2022 4.901 euro PNL Neamț 30.08.2022 29.08.2023 20.168 de lei PMP 26.09.2022 25.09.2023 120.000 de lei PNL Sibiu 14.10.2022 01.09.2023 24.000 de lei EPP Group 14.10.2022 13.11.2022 2.000 de euro Senator Brașov 14.10.2022 13.10.2023 18.000 de lei Deputat Suceava 14.10.2022 13.10.2023 6.000 de lei Europarlamentar Eugen Tomac 25.10.2022 24.11.2022 1.200 de euro Deputat PNL București 01.11.2022 31.10.2023 12.000 de lei Deputat Arad 24.11.2022 23.11.2023 18.000 de lei Senator Ilfov 14.12.2022 31.12.2023 18.000 de lei Deputat Vaslui 14.12.2022 31.12.2023 18.000 de lei Senator Vrancea 14.12.2022 31.12.2023 18.000 de lei Deputat Arad 15.12.2022 31.12.2023 18.000 de lei Birou europarlamentar Cristian Terhes 20.12.2022 19.01.2023 1.500 de euro Senator Maramureș 12.01.2023 31.01.2024 18.000 de lei PSD Galați 10.03.2023 01.04.2024 50.420 de lei Biroul europarlamentar Siegfried Mureșan 01.06.2023 31.12.2023 8.400 de euro

Soția unui deputat PSD de Constanța oferă consultanță Primăriei Techirghiol

Dumitru Lucian-Lungoci se află la primul mandat în Parlament, fiind deputat de Constanța. El este asociat la firma SC LD Eurocomputers SRL Constanța, dar contractele sunt obținute tot de firma soției: SC Euro Step System SRL Constanța.

Dumitru Lucian Lungoci, deputat PSD. Foto: ct100.ro

Toate contractele au fost obținute prin achiziție directă și toate sunt pentru consultanță cu primăria din Techirghiol. Sunt 9 astfel de contracte, iar valoarea totală este de 455.100 de lei.

