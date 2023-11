„Ministrul Rafila a declarat că rezultatul analizelor nu duc spre o culpă a spitalului, deocamdată. Despre alimentele folosite în acele zile nu putem spune că au provocat acele toxiinfecții. Cu toate astea, azi am primit demisia domnul Carp, managerul spitalului Murgeni, pe care, cu strângere de inimă, am acceptat-o pentru că nu știu câtă vină are acest om în toată povestea asta”, a declarat primarul din Murgeni.

Edilul a precizat că directorul economic va conduce interimar Spitalul de Psihiatrie din Murgeni până la organizarea pentru numirea unui nou manager.

Trei pacienți au murit la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni, iar alți 29 au fost duși la mai multe spitale din județele Vaslui și Iași cu suspiciune de toxiinfecție alimentară duce au mâncat, pe 22 noiembrie, pește pangasius de la o mănăstire și o conservă de pește de la spital. Datele preliminare din ancheta resping însă ipoteza unei toxiinfecții alimentare.

„Primele concluzii nu evidențiază prezența vreunei bacterii periculoase în peștele pe care bolnavii l-au mâncat”, au declarat surse din spital pentru Libertatea.

Deși ancheta nu este încheiată și nu există rezultate oficiale privind cauzele deceselor celor trei persoane, ministrul Rafila a cerut demisia managerului de la Murgeni pe motiv că a accepta alimente din afara spitalului.

Recomandări Majoritatea palestinienilor se simt „neajutorați” și fără niciun aliat strategic. Cum se explică sprijinul pentru Hamas? Analiza unei politologe din Israel

„Această neglijență a dus la apariția unei îmbolnăviri la mai mulți dintre pacienți și chiar la decesul unora dintre ei. (…) Nu s-a confirmat cauza, dar în mod evident că a existat un sindrom digestiv cu grețuri, cu vărsături, care a urmat consumului unor alimente. Deci eu înțeleg că nu s-a decelat agentul sau se caută în continuare, dar până la urmă examenul medico-legal va confirma pentru fiecare dintre acești pacienți cauza decesului, iar probabilitatea ca această cauză a decesului să fie legată de consumul de alimente este foarte mare”, a spus Alexandru Rafila, sâmbătă, în cadrul unei declarații de presă.

După valul de îmbolnăviri, autoritățile sanitare și poliția au declanșat anchete în cazul de la Murgeni. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat două amenzi în acest caz: 40.000 de lei pentru Mănăstirea Florești pentru că a oferit mâncare de pomană pacienților de la spitalul din Murgeni fără a avea autorizație și 12.000 de lei pentru spital pentru că a acceptat pomana.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește-ne pe Google News