De Andrei Crăițoiu,

„Copiii mei care au și cetățeni română și-ar dori să facă studiile acolo. Probabil și scoțienii sunt corupți. Au fost politicieni urmăriți mai ales pentru cadourile pe care le-au primit. Dacă cineva a primit ceva de o sută de euro e ceva dubios!

Eu sunt primul autorizat să fac cidru în România. Sunt patron și plătesc taxe! Și fac 10 ore până la Timișoara atunci când am treabă… Eu sunt în România de 18 ani și cea mai mare problemă sunt lipsa autostrăzilor!

Maramureșului e o zonă superbă de vizitat, am auzit, dar e greu fără autostrăzi. Cum să fac 12-14 ore până la Cluj? Am fost o singură dată din București până în Bucovina și am făcut opt ore… E prea mult!”, a explicat Alan.

„Nu știu dacă cei din Sud-ul României sunt împinși de cineva să voteze, dar prezența la vot este foarte scăzută. Uite, în Marea Britanie au votat 80.000 până la ora 12:30” Alan Clark



Rugat să comenteze imaginile din Olanda unde au votat românii, Alan Clark a declarat:

„Cum să votezi într-o pubelă de gunoi? Poate cineva a avut simțul umorului foarte dezvoltat… Eu nu știu dacă aș vota ca scoțian într-o pubelă de gunoi! Diaspora voastră nu s-a simțit deloc respectată în urma acestei decizii. Eu dacă l-aș vedea pe Iohannis i-aș transmite ca trebuie să aibă grijă de autostrăzi, infrastructură și corupție! Zilele trecute chiar am primit un mesaj amuzant că vorbesc în română mai bine ca doamna Dăncilă.

„Problema mea de zi de zi e cea cu traficul din București. Fluxul traficului nu e gândit bine! Nu sunt locuri de parcare. Eu pierd două, trei ore doar în trafic. Nu pot să folosesc telefonul în mers pentru că e stilul meu, chiar dacă aici se practică asta Alan Clark

