UPDATE ora 23.00: Elena Lasconi a replicat pe Facebook că „USR este un partid politic serios” și că vrea la guvernare după alegerile prezidențiale, „dar nu cu domnul Ciolacu, pe care în mod total aberant l-a numit Iohannis a doua oară premier”.

„Domnul Ciolacu e cel care nu ne-a dorit la guvernare, nu a vrut să arate cifrele economice reale. Este neserioasă declarația sa, știe și domnia sa că i s-a terminat capitalul politic. România are nevoie de un premier serios, nu de cineva care zboară cu Nordis în timp ce pune taxe pe umerii oamenilor care muncesc cinstit”, a susținut Lasconi.

Știrea inițială: Șeful Guvernului a spus la România TV că moțiunea de cenzură nu are nicio șansă să treacă și a susținut că faptul că USR a anunțat că nu votează l-a determinat să ia această decizie.

„Moțiunea a fost depusă ca să fiu înjurat. Nu are șanse să treacă. Nu are nici măcar o singură șansă să treacă. Am văzut și anunțul parlamentarilor USR că nu vor vota această moțiune, dintr-o rațiune că aducem instabilitate în România. Eu îi invit să voteze, că oricum nu trece moțiunea. Dar, totuși, trebuie să constat că este un gest de normalitate din punctul meu de vedere și o să îmi permit în perioada următoare să o deranjez pe doamna președintă Lasconi. Eu consider, cum am considerat și la formarea Guvernului, că și USR trebuie să vină la guvernare, alături de PSD, PNL și UDMR”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a adăugat că „nu am nicio problemă” și că „este un moment dificil nu numai național, ci și în cadrul UE, și global”.

Abia apoi a explicat că oferta lui presupune ca USR să renunțe la candidatul la președinție și să meargă pe varianta Crin Antonescu, cel care este deja candidatul PSD-PNL-UDMR.

„În acest moment, trebuie să depășim toate orgoliile, toate lucrurile care ne despart și să vedem pentru ce ne-au trimis românii în Parlament. Cred că ar fi un act de unitate. Mi-aș dori ca toate forțele politice, inclusiv USR, să avem un candidat unic la aceste alegeri”, a afirmat Ciolacu.

„Asta înseamnă că USR trebuie să renunțe la propriul candidat. O coaliție care are deja 50%, deja avem un acord și avem desemnat un candidat unic, pe domnul Crin Atnonescu. Dacă USR dorește, eu sunt total deschis la acest dialog, sunt ferm convins că și colegii, partenerii de coaliție, domnul Kelemen Hunor, domnul Cătălin Predoiu sunt dispuși la această discuție, dar, repet, de a-l avea candidat unic pe Crin Antonescu”, a conchis președintele PSD.

Elena Lasconi este candidatul USR la alegerile prezidenţiale, dar o bună parte dintre membrii USR îl preferă pe Nicușor Dan. Pentru ca USR să aleagă alt candidat, este nevoie de un Congres, iar potrivit informațiilor Libertatea, acest lucru este așteptat să se întâmple luna viitoare.

PSD, PNL și UDMR au exclus USR de la guvernare în decembrie 2024, deși semnaseră un acord cu doar două săptămâni în urmă, argumentul fiind că deja există voturile pentru un Guvern și majoritate parlamentară și fără partidul condus de Elena Lasconi.

Datele alegerilor prezidențiale 2025 sunt 4 mai – primul tur și 14 mai – turul al doilea.

