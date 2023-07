„Vreau să fiu foarte clar. Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei. Iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată un singur lucru. Avem de-a face cu o problemă de fond, o problemă de sistem. Un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori, sunt peste tot în lume. De asemenea ticăloşi, asemenea cruzime, oameni dezumanizaţi total cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel, să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi”, a spus Ciolacu într-o declarație de presă la Palatul Victoria.

Apel la implicare socială către Biserica Ortodoxă și ONG-uri

Premierul a precizat apoi că Guvernul are trei priorități. „În primul rând, toate centrele pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, de stat sau private, trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi foarte scurt, o săptămână, sub coordonarea prefecţilor. În al doilea rând, solicit autorităţilor de drept toleranţă zero faţă de grupurile infracționale care au jefuit aceste persoane total neajutorate. În afară de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile, şi casele, și pensiile”, a menționat Ciolacu, adăugând că a stabilit cu ministrul justiţiei, Alina Gorghiu, ca soluţionarea acestor cauze să fie o prioritate.

Recomandări Șeful BTT, lucrător doar la stat, și-a luat Tesla. Are 28 ani și e șeful tinerilor PSD București

„În al treilea rând, fac un apel la toate cultele din România, în primul rând către Biserica Ortodoxă, dar și către ONG-urile care activează în domeniul social. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră pe tot ce ține de latura socială. Asistență, în primul rând, pentru persoanele vulnerabile”, a punctat premierul.

El a mai spus că „sistemul trebuie schimbat” și trebuie regândit, „de la autorizare, monitorizare și control”, iar la începutul noii sesiuni parlamentare se vor face modificări legislative, astfel încât „să nu mai existe portițe pentru nimeni”.

„Cine nu înţelege să îşi facă treaba să plece acasă! Nu mai vreau fugă de responsabilitate, ci vreau un sistem coerent, cu reguli clare în acest domeniu. Vorbim de cele mai vulnerabile persoane, copii, bătrâni şi persoane cu dizabilităţi”, a mai spus șeful Executivului.

Precizările au venit după discuții de aproape o oră la sediul Guvernului cu ministrul muncii, Marius Budăi, ministrul justiţiei, Alina Gorghiu, ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, ministrul dezvoltării, Adrian Veştea, și secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu.

Recomandări Profesorul din Ploiești care și-a dus elevii de 10 la mare. „Le cer doar să facă și ei la fel pentru altcineva, când vor fi pe picioarele lor”

Ce s-a întâmplat în „azilele groazei”

Bătrânii din trei azile din Ilfov au fost găsiți în condiții inumane: bătuți, fără medicamente și obligați să muncească fără să primească hrană. „Oamenii au fost exploatați prin constrângere și violență, prin muncă neremunerată, erau lăsați flămânzi și supuși unor tratamente degradante și inumane”, a spus comisarul-șef de poliție Georgian Drăgan.

Miercuri, 5 iulie, DIICOT a anunțat că 24 de persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar alte două au fost plasate sub control judiciar, în urma perchezițiilor la căminele din Voluntari, unde bătrânii erau ținuți în condiții inumane și abuzați.

În acest context, premierul Marcel Ciolacu a cerut demiterea șefilor ANPIS și AJPIS Ilfov, a șefilor DGASPC-urilor locale și a președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, iar ministrul muncii, Marius Budăi, a dat vina pe DGASPC Ilfov.

Abuzurile au fost dezvăluite în urmă cu cinci luni de o investigație jurnalistică realizată de Buletin de București și Centrul de Investigații Media. Investigația a fost publicată inclusiv în Libertatea.

Citește investigația despre abuzurile din centrele de bătrâni:

Recomandări REPORTAJ. Omul care aduce pâinea. Într-un sat din Mureș, un pastor este singurul ajutor pentru zeci de oameni sărmani: „Pentru cei mari e târziu, dar poate copiii să-i scoatem la lumină”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Kate Middleton, semn DIVIN de la Prințesa Diana? E INCREDIBIL ce a pățit în timpul unei slujbe

Viva.ro Mioara și Petre Roman s-au iubit, dar el a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Ce s-a aflat despre mariajul de 30 de ani: 'Am fost ca un trofeu'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Afacerea cu care un bărbat din Suceava face bani frumoși. O pereche se vinde cu 300 de lei

Știrileprotv.ro A luat 9,91 la BAC, dar a vrut 10. Surpriza de care a avut parte un absolvent clujean, după contestație

Observatornews.ro Alexia, tânăra cu braţele replantate, a lansat prima ei piesă. Copila minune vrea să împărtăşească o lecţie importantă: "Trebuie să lupt''

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Una dintre cele mai mari actrițe s-a reapucat de băutură și a ajuns să vorbească singură pe străzi. Drama vedetei pe care mulți români au îndrăgit-o