„Avem deja un deficit ridicat în acest an deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde de lei, adică 3,92% din PIB față de ceea ce era prevăzut în buget. Însă niciun om de bună credință nu poate critica că am mărit pensiile de două ori și am eliminat inechitățile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor sau militarilor”, a afirmat șeful Executivului.

El a adăugat că Guvernul a trebuit să dea bani în plus pentru a menține facturile la energie și gaze scăzute, că s-au făcut investiții record în infrastructură și că toate împrumuturile au fost pentru a construi autostrăzi, școli și spitale și pentru a achita datoriile restante.

„Nu regret niciuna dintre aceste măsuri, pentru că am făcut dreptate pentru milioane de oameni și am ajutat economia prin investiții majore”, a adăugat el, precizând că urmează un 2025 dificil din punct de vedere economic și de aceea este nevoie de măsuri care să protejeze România de riscuri financiare majore.

„De aceea, am hotărât împreună cu partenerii de coaliție să adoptăm azi așa-zisa Ordonanță „Trenuleț” pentru a ține sub control deficitul bugetar în 2025, așa cum ne-am angajat în fața Comisiei Europene prin Planul Fiscal”, a afirmat Ciolacu.

Această ordonanță nu este una a „austerității” sau „sărăciei” așa cum se spune la televizor. Austeritate a fost când s-au tăiat salarii cu 25%, când a crescut TVA de la 19 la 24% sau când s-au închis sute de școli și spitale. Premierul Marcel Ciolacu:

El a făcut și un apel la companiile care continuă să nu își plătească taxele și să își externalizeze profiturile: „Nu mai putem așeza povara fiscală tot pe companiile care sunt corecte, care investesc, produc și creează locuri de muncă. Deci plătiți toți corect sau plecați”.

Ciolacu a promis că atunci când se va face bugetul de stat pe 2025, adică în ianuarie, se vor găsi soluții pentru pensionari și pentru românii cu venituri mici.

„Măsurile pe care le luăm astăzi ne dau încredere că atunci când vom face bugetul de stat în ianuarie vom găsi resursele financiare fie pentru a acorda un sprijin one-off pentru pensiile mici și medii, fie să indexăm pensiile cu rata inflației în a doua parte a anului”, a spus premierul și președintele PSD.

„Ca prim-ministru, sunt pregătit pentru orice critică. În acest mandat nu am de gând să fiu popular, ci să fiu extrem de eficient. Criticați-mă pe mine, dar lăsați România să meargă înainte și să se dezvolte. Nu se poate altfel”, a conchis Ciolacu.

Principalele măsuri din ordonanța austerității care va fi adoptată de Guvern:

pensiile românilor nu mai cresc și vor rămâne la valoarea din noiembrie 2024; măsura se aplică și pensionarilor speciali (pensiile militare)

salariilor bugetarilor nu se mai majorează și vor rămâne la valoarea din noiembrie 2024

alocațiile pentru copii rămân înghețate la valoarea din noiembrie 2024

studenții vor avea tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun și transportul cu metroul, dar numai în orașul în care își are sediul facultatea

studenții vor avea tarif redus cu 90% pe transportul intern auto și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, însă doar pe distanța/rutele dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află facultatea

eliminarea voucherelor de vacanță și a primelor la bugetari

nu se vor mai da bani pentru concediul neefectuat de angajații la stat

suspendarea angajărilor la stat

orele suplimentare la stat se vor compensa doar prin zile libere, fără să fie plătite

indemnizația de hrană pentru bugetari rămâne înghețată la valoarea din noiembrie 2024

cheltuielile de transport în concediu ale bugetarilor nu vor mai fi decontate

subvenția pentru partidele politice se diminuează cu 25% față de nivelul din 2024

fără prime și bonusuri pentru angajații la stat

acordarea voucherelor de vacanţă la stat în limita a 800 de lei, doar dacă angajatul asigură coplata de 800 de lei

subvenția alocată partidelor politice scade în 2025 cu 25% față de nivelul din 2024.

Ordonanța „trenuleț”, în forma finală publicată de Ministerul Finanțelor cu o zi înainte de adoptarea în Guvern, poate fi citită mai jos:

