Marian Godină: „Atitudinea domnului Horodniceanu e tipică unui cocalar. A condus DIICOT și nu s-a gândit că poate fi filmat”

Filmarea durează șase minute și 40 de secunde și începe cu procurorul Horodniceanu, deja coborât de la volanul mașinii sale, care-i întreabă pe cei doi agenți de ce-l urmăresc. „Mă cunosc toți polițiștii din județ”, „Eu oricum mâine mă duc să mă văd cu Gîtlan (n.r. – șeful IPJ)”, „Eu sunt în măsură să fac orice”, le transmite Horodniceanu celor doi polițiști care l-au oprit în trafic.

Godină e de părere că polițiștii ieșeni au acționat exemplar pe toată durata interacțiunii cu procurorul Horodniceanu, iar vicepreședintele CSM a dat dovadă de o atitudine pe care o catalogat-o „de cocalar”.

Polițiștii au acționat exemplar, din ce am văzut eu, ca la carte. Atitudinea domnului Horodniceanu este tipică unui cocalar, dacă este să fiu mai plastic, tipică unui om din ere pe care le credeam apuse, când oamenii se foloseau de funcțiile pe care le dețin. Marian Godină:

Modul în care Horodniceanu face paradă de funcția sa, prin a repeta că este „procuror- șef Horodniceanu de la crimă organizată” și că ar fi trebui ca ei să știe asta înainte să-l oprească, „demonstrează că procurorii îi privesc de sus pe polițiști”, spune Godină, lucru vizibil și prin reproșul făcut polițiștului că are „cămașa ponosită”.

„Ar trebui să știe cât are salariul un polițist în comparație cu un procuror. Cred că el are salariul de zece ori mai mare”, continuă Marian Godină, care a fost polițist rutier în Brașov înainte de a trece la Serviciul de Acțiuni Speciale.

Cât despre replica „din cauza mea, dumneavoastră aveți undeva la 15% în plus la salariu”, Godină spune că „dacă are puterea asta să mărească salariul polițiștilor, ar fi bine să le mai mărească încă o dată”.

Daniel Horodniceanu, fost procuror-șef DIICOT și actual vicepreședinte CSM

„Ar trebui destituit din magistratură”

Dacă polițiștii care l-au oprit în trafic l-au sancționat cu un avertisment pentru abaterea rutieră comisă, comportamentul lui Horodniceanu ar trebui să ducă la destituirea din magistratură, e de părere Godină, care amintește de sancțiunile primite de judecătorul Cristi Dănileț de la Tribunalul Cluj pentru două postări făcute pe TikTok. Dănileț a contestat între timp în instanță decizia, iar judecătorii au anulat excluderea sa din magistratură.

„Mă gândesc că dacă CSM l-a exclus din magistratură pe judecătorul Cristian Dănileț pentru că s-a filmat în timp ce taie gardul viu, păstrând proporțiile, ar trebui să-l trimită la pușcărie pe Daniel Horodniceanu pentru ce a făcut. Lăsând gluma la o parte, cred că ar trebuit destituit din magistratură pentru ce a făcut”, afirmă Godină.

„Infractorii sunt mult mai deștepți”

Godină s-a legat și de faptul că Horodniceanu nu s-a gândit că poate fi filmat, spunând că asta ridică semne de întrebare cu privire la abilitățile sale profesionale de procuror la crimă organizată (a fost șeful DIICOT).

„Nu doar că nu a fost în stare să-și ascundă caracterul pe care îl are, dar nu a fost în stare să se gândească că e posibil să fie filmat. Omul a condus o structură importantă a statului român (n.r. – DIICOT) și nu a fost în stare să se gândească la posibilitatea de a fi filmat. Tot zice el că așa se poartă poliția cu infractorii, ar trebui să știe că infractorii sunt mult mai deștepți.”

Horodniceanu, oprit după ce a depășit mașina de poliție

IPJ Iași a precizat pentru Libertatea că filmarea a fost făcută după ce Daniel Horodniceanu a fost oprit în noaptea de 5 spre 6 mai, în comuna Schitu Duca, de un echipaj al Secției nr. 1. Pe filmare se aude cum polițistul îi atrage atenția că a depășit mașina de poliție. „Este limită de 50 (n.r. – km/h), noi circulam deja cu 70”, spune acesta pe filmare.

„Sunt procuror-șef Horodniceanu de la crimă organizată. Nu mă cunoașteți?”, replică Horodniceanu, nemulțumit că sunt continuate procedurile.

„Sunteți foarte scrupuloși la datorie, văd”, „dar ce faceți dumneavoastră la ora asta, faceți patrulă pe strada principală dintr-un sat?”, „am să vorbesc cu șeful IPJ-ului”, „vreți să vă învăț eu să vă faceți treaba?”, „eu sunt procuror de 25 de ani, matale de când ești polițist?”, „dumneavoastră m-ați oprit pe mine că am avut tupeul să vă depășesc. Dumneavoastră faceți cu mine chestii d-astea?”, „nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de crimă organizată a țării ăsteia”, „eu oricum mâine mă duc să mă văd cu câțiva. Nu se poate așa ceva”, „eu sunt în măsură să fac orice!”, „pe mine mă cunoaște toată poliția din județ” sunt câteva dintre replicile lui Horodniceanu.

„Faptul că pretindeau că nu ne cunoaștem a fost de natură să mă provoace”

Contactat de G4Media, în legătură cu această filmare, Daniel Horodniceanu susține că „este regretabil și îmi reproșez acest lucru”, dar că a asistat la o „scenetă bine pusă la punct”. Ceea ce regretă, spune procurorul „este că nu am rezistat provocării”, provocarea fiind „faptul că polițiștii pretindeau că nu ne cunoaștem”.

„În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30 noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încălca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, și nu cu body-cam. Imaginile sunt însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate, însă”, a reacționat Horodniceanu, potrivit G4Media.

