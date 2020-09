Principalele declarații făcute de Ioana Burtea:

În momentul acesta, consider că sunt cât de bine se poate

Pe „Decât o Revistă”, jurnalista Ioana Burtea a avut curajul să spună public cum a fost abuzată sexual și agresată fizic și psihic de tatăl ei de când avea 13 ani. Ioana a știut întotdeauna că va veni o zi în care va trebui să spună și altora ce a trăit, ”ca să nu știe doar ea”.

Nu vrea să fie privită ca ”victimă” și nici nu vrea să i se spună că trauma a întărit-o, a făcut-o ”supraviețuitoare”. Vrea să transmit curajul ei copiilor, adolescenților și adulților care acum ascund traumele în sertare uitate ale memoriei sau le cosmetizează în jurnale pe care vor să le țină cât mai secrete, vrea să atragă atenția asupra unui subiect ignorat și zidit în stereotipuri de clasă și de etnie.

”Trauma este parte din mine, dar nu e totul. Am parat cu amărăciune de fiecare dată când cineva mi-a turnat platitudini că „trauma m-a făcut mai puternică”, pentru că platitudinile ne țin deconectați de fenomene pe care nu le înțelegem. Nu vreau ca trauma să mă fi făcut puternică, nu vreau să-i mulțumesc pentru nimic. Nu vreau ca cineva să doarmă mai liniștit cu gândul că trauma îi face pe supraviețuitori mai puternici. Vreau să se înfurie”, scrie Ioana.

Recomandări Avocatul lui Mihai Mitrache despre procesul în care a intervenit Nicușor Dan: „Era un om nedreptățit, a sărit să ajute. Nu a stat pe gânduri, nu a întrebat cine e”

Curajul dureros de a-și spune povestea nu este doar despre ea și abuzurile pe care le-a trăit în copilărie, ci este semnalul de alarmă că societatea românească nu mai trebuie să ascundă sub preș abuzurile, că justiția trebuie să schimbe multe din felul în care acum tratează cazurile de abuz sexual asupra minorilor.

Pentru că realitatea arată așa: ”Numai pe parcursul anului 2019, aproape 1.000 de copii au fost abuzați sexual. Mai mult de jumătate au fost abuzați în propriile familii. Agresorul a fost urmărit penal în puțin peste 500 de cazuri. Iar dintre victime, majoritatea au fost trimise înapoi în familiile unde au suferit abuzul”.

”Eu n-am crescut auzind povești ca a mea în România. Până să ajung la terapie, și chiar și după, mi-am luat informațiile și poveștile despre abuz din afară, din seriale străine sau articole din The Atlantic și The New Yorker. Nu s-a vorbit în cercul meu despre asta. Consumăm însă, vrând nevrând, tot felul de povești macabre la TV și în feeduri despre oameni din medii defavorizate cărora li se întâmplă – numai lor, nouă niciodată – toate nenorocirile legate de adicții, abuzuri și familii disfuncționale. E o minciună pe care o menținem la nivel de societate, care favorizează agresori, izolează victime, stigmatizează comunități vulnerabile și le taie accesul la platforme de exprimare, la justiție, la credibilitate. Eu nu mai vreau să ne mințim și nu mai vreau să simt că povestea mea n-are ce căuta aici. Are ce căuta. Iată-mă. N-o să dispar”.

Citeşte şi:

Avocatul lui Mihai Mitrache, despre procesul în care a intervenit Nicușor Dan: “Era un om nedreptățit, a sărit să ajute. Nu a stat pe gânduri, nu a întrebat cine e”

INTERVIU. Deși sunt prevăzute în Constituție, 70% din primării nu acordă ajutoare pentru elevi. “Dispreț generalizat”

INVESTIGAȚIE. Un manager politic face risipă de zeci de milioane de euro, pe tehnologii pompoase, care depășesc de 10 ori nevoia reală în sistemul de transfuzie românesc!

PARTENERI - GSP.RO Detaliile neobservate i-au băgat în sperieți! Tu ce vezi de fapt în aceste imagini?! Nimeni nu s-a prins

PARTENERI - PLAYTECH Cine este femeia care l-a jignit pe Klaus Iohannis, la deschiderea metroului din Drumul Taberei. Ce pedeapsă a primit

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2020. Săgetătorii fac schimbări inspirate mai puțin înclinate spre ordine

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"