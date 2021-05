„Aș vrea să am o familie, un copil, dar, oare, cum îl voi putea mângâia cu mâinile acestea? Ce îi voi povesti eu despre drama tatălui său?”, se întreabă Silviu, printre lacrimi.

Când razele soarelui înseamnă frică și durere

Bărbatul spune că nu mai caută vinovați și nu mai vrea răspunsuri. Ședințele de terapie l-au ajutat, cumva, să treacă peste întrebări și traume.

Razele soarelui și căldura puternică îi provoacă, în continuare, frică, agitație, anxietate și multă durere fizică.

Silviu avea 20 de ani când a trăit infernul din clubul Colectiv. A supraviețuit, însă viața lui nu a mai fost și nu va mai fi niciodată la fel.

După ce s-a trezit din comă, a scris poezii

A suferit arsuri groaznice la nivelul capului, mâinilor și membrelor inferioare. A petrecut peste un an și jumătate prin spitale din România, Belgia și Olanda.

Două luni a fost în comă, iar când și-a revenit, a scris.

Am plâns, am urlat, am simțit frică, frustrare și furie laolaltă. Volumul de poezie „Scrum” a fost felul meu de a îmi striga neputința și durerea”, mărturisește Silviu Ciocanelli

Încercăm să ne vindecăm rănile, dar încă nu avem odihnă/

Până nu vom vedea zilele, când se va face dreptate deplină!/

Acele flăcări vor arde mereu în al nostru gând/

La fel cum amintirea lor arde viu în fiecare rând. Poezia „Nu uitați de noi”, de Silviu Ciocanelli:

A rămas fără degete la mâna stângă, dar nu a lăsat chitara

Silviu iubește muzica rock, așa cum a făcut-o mereu, și cântă la chitară până când, povestește el, i se umflă, îi crapă și îi sângerează mâinile atât de arse și distruse. A rămas fără degete la mâna stângă și, cu toate astea, nu a lăsat nicio secundă chitara.

Silviu e student la SNSPA, pasionat de publicitate, lucrează part-time pe parte de creație la un magazin de muzică, și-a făcut un band, „Familia Jeff”, și are multe proiecte muzicale.

Tot ce cântă alături de trupa sa e inspirat din gânduri și experiențe personale, care, spune Silviu, sunt amestecate cu umor nebun și energie.

A avut COVID

Experiența Colectiv l-a mutilat pe viață, însă Silviu Ciocanelli nu s-a dat și nu se va da bătut.

„Am suferit șoc după șoc. Cel mai frică mi-a fost când am aflat că am contactat Covid, în februarie. Starea mea de sănătate nu îmi permite să mă mai lupt și cu așa ceva. Mă gândeam doar la asta: iar spital, iar intubat, iar cu întrebarea mereu în gând, dacă trăiesc sau mor. Din fericire, stăm azi de vorbă, semn că Dumnezeu are alte planuri cu mine”, afirmă Silviu.

„Și azi oamenii se uită la mine ciudat când îmi văd arsurile”

Câmpineanul are certificat de handicap din cauza arsurilor suferite pe 30% din suprafața corpului: „În procent de 80% sunt incapabil să desfășor o muncă fizică. Și azi oamenii se uită la mine ciudat când îmi văd arsurile. Am făcut implant de păr, însă sunt zone care nu au mai putut fi acoperite, arsurile au fost până la os. Am suferit și intervenții pentru refacerea simetriei feței. Mâinile dor cel mai rău. Acum sunt tânăr, dar pe măsură ce trece timpul, toate aceste cicatrici vor fi precum niște bombe cu ceas. Pielea va ceda…”.

Sunt cinci ani și jumătate de la Colectiv. Nu s-a schimbat nimic sau aproape nimic. De plătit au plătit tot vinovații fără vină. Nu știu ce și dacă am învățat ceva, ca nație. Silviu Ciocanelli:

