O mașină cu numere românești a strâns amenzi de peste 10.000 de euro și ar putea fi scoasă la licitație, în Austria: „Fiecare zi costă între 30 și 40 de euro”

O mașină cu numere de înmatriculare românești ocupă de aproximativ un an un loc de parcare destinat clienților unui magazin din Klagenfurt, Austria. Amenzile acumulate au depășit 10.000 de euro, iar autoritățile au retras înmatricularea vehiculului. Proprietarul riscă inclusiv o pedeapsă privativă de libertate, dacă amenzile nu pot fi recuperate, scrie Krone.

Mașină cu numere românești, abandonată de un an în Austria

Autoturismul este parcat în fața magazinului de tipografie și design Drobesch, de pe Viktringer Ring, într-o zonă cu parcare de scurtă durată din Klagenfurt.

„Trei români au lăsat mașina aici. Nu s-au mai întors niciodată”, a declarat Walter Drobesch, proprietarul magazinului. Iar numeroasele amenzi lăsate sub ștergătoarele parbrizului nu au avut niciun efect. „Vântul le ia în mod regulat”, a explicat Walter Drobesch.

Pentru proprietarul Walter Drobesch, mașina abandonată în fața magazinului său este o pacoste: „Trei români au parcat mașina aici. Nu s-au mai întors niciodată”. Sursa foto: Krone

Cazul a început să ia amploare după ce a intrat în atenția serviciului de sancțiuni al municipalității din Klagenfurt. Potrivit primarului Christian Scheider, înmatricularea autoturismului a fost retrasă în urmă cu două zile. Abia după această măsură a devenit posibilă ridicarea vehiculului. „În următoarele zile, mașina va fi ridicată”, a anunțat edilul.

Costurile continuă să crească în fiecare zi

Valoarea amenzilor neachitate a depășit între timp 10.000 de euro. La această sumă se vor adăuga costurile pentru ridicarea și depozitarea autoturismului.

Un adevărat munte de amenzi de parcare s-a strâns pe parbrizul mașinii. Sursa foto: Krone

„Fiecare zi în care nu ridici o mașină de la serviciul de tractări costă între 30 și 40 de euro sau chiar mai mult”, a declarat Walter Drobesch.

Astfel, situația nu mai înseamnă doar un loc de parcare ocupat, ci și costuri suplimentare care continuă să se acumuleze.

Proprietarul riscă închisoarea, iar mașina ar putea fi scoasă la licitație

Autoritățile verifică acum dacă amenzile restante și cheltuielile de ridicare pot fi recuperate de la proprietarul vehiculului. Iar dacă sancțiuniile nu pot fi încasate, proprietarul riscă o pedeapsă privativă de libertate în locul plății amenzii.

O altă posibilitate luată în calcul este scoaterea la licitație a autoturismului, a cărui valoare este estimată la câteva mii de euro.

Mașina ar putea fi scoasă la licitație. Sursa foto: Krone