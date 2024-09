Maurice Munteanu, despre ținutele lui Iohannis în Africa: „Să apari în alb la safari pare ușor sfidător. Nu poți veni ca și cum ai fi Frank Sinatra”

Soții Iohannis au mers în safari, miercuri, în Parcul Național Nairobi, iar imaginile au fost publicate pe Twitter de către Kenya Wildlife Service, instituția care are rolul de a derula programe specifice pentru a ajuta animale aflate în pericol de dispariție și habitatele lor naturale. Apoi au apărut și pe pagina Administrației Prezidențiale.

Ținând cont și de aparițiile președintelui din trecut, din alte deplasări externe, vacanțe sau evenimente din țară, fashion editorul Maurice Munteanu îl compară pe Iohannis cu foști președinți americani sau celebrități precum Frank Sinatra. Un lucru iese însă în evidență, în cazul președintelui român, afirmă Maurice Munteanu, și acela este inadecvarea.

„Mi-e foarte greu să decupez din context ținutele pe care le poartă președintele Iohannis în Africa în momentul în care acum se întâmplă ce se întâmplă. Toată situația asta mă trimite, dacă vrei, la tipul de imagini pe care le făcea celebrul fotograf Slim Aarons, în perioada anilor ‘50 și ‘60 – cu toate acele decoruri aristocratice, burgheze ș.a – dată fiind situația actuală. Și nu mă refer doar la conflictul din Israel și această dramă sinistră, sau la Ucraina. Mă refer inclusiv la ce se întâmplă în acest moment în politica din România. În acest context, tu să apari îmbrăcat în alb la safari pare ușor sfidător”, afirmă Maurice Munteanu.

„Sigur că noi, acum, ar trebui să ne referim strict la ținute pentru că, de fapt, treaba mea și rolul meu până la un punct, cel puțin, este acela de a comenta niște ținute vestimentare. Dar în acest peisaj, în acest context social, economic și mai ales politic, tipul de loisir – care se referă la safari și la ținute albe -, care mă duce cu gândul, dacă vrei, la ce înseamnă un tip de glamour italian, mari antreprenori sau, nu știu, perioada de glorie a lui Franck Sinatra, Reagan (n.r. Ronald Reagan, fost președinte al SUA), dry martini, garden party ș.a. mi se pare, personal, sfidătoare”, a subliniat fashion editorul.

El a menționat și cheltuielile încă ținute secret de administrația prezidențială legate de deplasările externe ale președintelui Iohannis. Cheltuieli despre care Recorder a dezvăluit că s-ar ridica la zeci și chiar sute de mii de euro pentru un zbor cu avionul privat.

„Din nou, mi se pare un aspect sfidător. Pentru mine ca cetățean. Apoi, pentru mine ca fashion editor. Iar albul, acest alb care trimite, cumva, către o puritate, pace ș.a., în momentul acesta, prin vestimentație, nu face altceva, din punctul meu de vedere, decât să anuleze, practic, acest mesaj de pace. Mai cu seamă că vorbim și de o prezență, mă refer la președintele Iohannis, care, de fapt, înseamnă mai mult o absență. Și-atunci, nu mai vorbim de o simplă costumație, ci la o declarație de intenție”, susține Maurice Munteanu.

Nu e prima dată când soții Iohannis aleg ținute în alb pentru vacanțe sau deplasări în țară. De pildă, în vacanța din Egipt, unde cuplul prezidențial a fost surprins în 2021, Klaus și Carmen Iohannis s-au afișat în ținute all white.

Și pe 1 septembrie, anul acesta, cuplul prezidențial a mers în vizită în Delta Dunării, de Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării, unde s-a plimbat cu barca. Ambii au ales să poarte alb, lucru remarcat și de Maurice Munteanu.

„Prin comparație, dacă ar fi să analizez ținutele pe care le poartă Carmen Iohannis și avem, de exemplu, acea imagine de pe barcă (n.r. din vacanța în Deltă a cuplului prezidențial), în rochia albă și cu sandale, tot ce pot să spun este că el se decupează mult mai coerent. Sigur, îl ajută foarte mult și statura, culoarea părului, acest aspect, dacă vrei, mai germanic. Și atunci, prin comparație, Carmen Iohannis pare ușor intrată la apă. Întotdeauna există niște greșeli pe care ea le face în alegerea pieselor și mai ales a accesorilor”, a comentat fashion editorul.

„În cazul de față, sandalele, care sunt complet nepotrivite. Adică nu sunt nici retro, nici actuale, nici clasice, așa cum ar trebui să fie. Nu sunt decât niște sandale demodate și complet nefericite. Lăsând la o parte modelul fetițistic al rochiei, cum îmi place mie să spun, din nou ne confruntăm cu același alb. Nu înțeleg de unde această mare de alb, așa cum nu înțeleg vizita în Africa, deși nu e treaba mea să comentez misiunile diplomatice ale României. De aceea hainele cad sau trec, dacă vrei, într-un plan secund”, a adăugat Maurice Munteanu.

Aparițiile lui Iohannis sunt în contrast cu cele ale altor politicieni de rang înalt, spune fashion editorul, care aduce aminte de aparițiile mult mai modeste ale Angelei Merkel.

„Nu am o problemă nici cu apariția lui pe bicicletă, de pildă, dacă e să mă uit la galeria de imagini cu președintele, nici cu el în geaca roșie, dar nu pot să nu mă gândesc de exemplu la celebra imagine de acum 2 sau 3 ani cu Angela Merkel, surprinsă pe stradă în Berlin, alături de soțul ei, de o modestie și de o decență incredibilă. Pe mine m-a impresionat foarte mult. Sau cu primul ministru al Danemarcei, dacă nu mă înșel, pe bicicletă”.

