Meat Loaf a fost transportat la un spital din apropiere şi a rămas internat peste noapte. Incidentul nu a fost relatat până acum de presa internațională.

În ultimii ani, Meat Loaf a avut tot felul de probleme de sănătate. În luna iunie a anului 2016, artistul s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert susţinut în Canada, fiind dus la spital în condiţie critică.

În anul 2011, rockerul s-a prăbușit de pe scenă în timpul unui concert în SUA, iar în anul 2003 el s-a prăbuşit pe Wembley Arena din Londra şi a fost internat în spital.

Cunoscutul artist ar suferi de o afecțiune pe care nu vrea să o facă cunoscută publicului. Meat Loaf spunea, anul trecut, că este posibil să nu mai cânte niciodată, din cauza unor dureri severe la spate.

Meat Loaf este actor, cântăreţ, compozitor şi producător de muzică. El a devenit cunoscut datorită producţiilor de teatru şi cântecelor de operă şi a apărut în peste 50 de filme şi show-uri de televiziune. El a câştigat un premiu Grammy pentru melodia „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”.

