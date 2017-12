Mesaje de Crăciun, care pot fi trimise prin SMS sau pe Facebook. Crăciunul se apropie cu pași repezi și acesta este momentul în care se reunește familia. Dar, când ai mulți membri este imposbil să fii cu toți.

Tocmai de aceea, un mesaj este cel mai potrivit lucru pe care-l poți face pentru cei apropiați aflați la depărtare. Iată ce mesaje de Crăciun poți trimite prin SMS, Facebook sau pe care le poți transmite la telefon.

Poți trimite mesaje de Crăciun pentru familie, mesaje de Crăciun pentru prieteni, mesaje de Crăciun pentru colegii de serviciu, mesaje de Crăciun pentru iubită/ iubit.



Mesaje de Crăciun pentru prieteni

Pe la ferestre cad steluţe, iar pe foc sunt sărmaluţe, bradul e împodobit, moşul e din nou grăbit, atmosfera de bucurie iata ca şi Craciunul vine. Crăciun Fericit!

Moșul vine tiptil, niciodată nu-l simțim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie. Un Crăciun fericit!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

Crăciun fericit! Îți doresc ca inima ta să fie ușoară ca un fulg de nea, iar problemele să se topească precum zăpada!

Liniște interioară, speranță și dragoste, acestea sunt cadourile mele pentru tine de Crăciun! Sărbători fericite!

Crăciunul este despre reîntregirea familiei și reîntâlnirea cu prieteni dragi. Este momentul ideal să apreciem dragostea din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvine. Fie ca aceste sărbători de iarnă să îți umple inima de dragoste și binecuvântare.

Crăciunul este plin de bucurie! Este momentul perfect să ne amintim de trecut și să ne gândim la viitor! Fie ca pacea și dragostea să te cuprindă, în această perioadă minunată! Sărbători Fericite!

Fie ca în perioada Crăciunului să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!

Crăciun fericit! Îți doresc ca viața ta să fie la fel de plină de împliniri și dragoste ca în această perioadă.

Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun Fericit!

Gânduri bune fug spre tine, sănatate şi mult bine! Sărbători Fericite şi un Crăciun de poveste!

Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi! CRĂCIUN FERICIT!

Mesaje de Crăciun pentru părinți

M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!

Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii!

Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag.

Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată!

Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice!

Cele mai frumoase colinde de Crăciun

Mesaje de Crăciun pentru iubit/ mesaje de Crăciun pentru iubită

Îți voi pune toată dragostea mea în cadoul de Craciun. Te iubesc și vreau să petrecem împreună ajunul sărbătorii. Crăciun fericit, iubitul meu!

Să ne pierdem printre globuri și beteală, să alergăm prin ninsoare ca niște copii, să ne îngropăm în cadouri și să ne iubim ca doi nebuni… de Crăciun.

Îți voi pune toată dragostea mea în cadoul de Crăciun. Te iubesc și vreau să petrecem împreună ajunul sărbătorii. Crăciun fericit, iubitul meu!

Cel mai frumos lucru la acest Crăciun este că mă pot încălzi în brațele tale. Îți mulțumesc pentru că mă faci fericită. Îți doresc, din inimă, sarbatori fericite!

Sărutul tău pasional va fi cel mai frumos cadou de Crăciun, așa că vino și sărută-mă. Vreau să simt toata dragostea ta.

Mesaje de Crăciun scurte

Fulgi de nea ușor plutesc, de inocența copilului din noi ne amintesc. Crăciun fericit!

Sunetul clopoțeilor și steluțele argintii în inimă să vă aducă numai bucurii!

Fie ca sărbătoarea sfântă a Crăciunului să vă deschidă inimile către și mai multă iubire!

Lumina sărbătorilor pace să vă trezească și cu veselie să vă însuflețească! Crăciun fericit!

Este vremea visurilor împlinite! Gânduri bune să trimiți, de speranță anii să îți fie împânziți.

Mesaje de Crăciun pentru șefi sau colegi

Sărbătorile de iarnă să vă aducă multe bucurii, surprize şi îndeplinirea tuturor dorinţelor

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și vietile cu bucurie, sănatate și multă înțelepciune pentru anul care vine.

Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi! Crăciun fericit!

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat!

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.

De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, şi bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit!

Vă doresc ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate şi fericire, împlinirea tuturor dorinţelor şi sănătate celor dragi. La mulţi ani!

La ceas de sărbătoare când anul are templele ninse, iar colindele ne încălzesc sufletul cu bucuria Crăciunului, vă doresc sănătate, pace și prosperitate

Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!

Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbatori și în anul care vine!

Mesaje de Crăciun originale

Să vină Craăciunul și toți clopoțeii din brad să-ți cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea, speranța, de care ai atâta nevoie! La mulți ani!

Moș Crăciun bate la ușă, scoate mâna din mănuță și vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad și lângă foc să vă umple de noroc!

Am împodobit bradul, am copt prăjiturile, am împachetat cadourile, nu îmi rămâne decât să îți spun Crăciun Fericit!

Dacă ești singur, îți doresc să ai parte de dragoste, dacă ești supărat, își doresc să ai parte de fericire, dacă ești tulburat, îți doresc să ai parte de liniște, dacă te simți gol pe dinăuntru, îți doresc să fii plin de speranță. Crăciun Fericit!

Mesaje de Crăciun haioase și bancuri de Crăciun

L-am visat pe Moș azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci așteaptă-l că el vine, dar acum este la mine.

Moșul ți-a văzut pozele de pe Facebook… primești haine și un dicționar de Crăciun!

Dacă la noapte un bătrânel grăsuț intră pe geam, te ia din pat și te bagă într-un sac, nu te îngrijora. I-am spus Moșului că tu ești tot ce îmi doresc de Crăciun!

Dragă Moșule, anul acesta îmi doresc un cont gras și un corp slab. Te rog să nu le amesteci, așa cum ai făcut anul trecut. Mulțumesc!

Anul acesta, Crăciunul a fost anulat. Este vina ta, pentru că i-am spus că ai fost cuminte și a murit de râs!

De Crăciun este ca la serviciu: faci toată treaba, dar tipul gras, îmbrăcat în costum, primește toate laudele. Crăciun fericit!

Sper ca Moșul să îți aducă lista lui cu băieți buni. O meriți!

Știi de ce este Moșul mereu atât de vesel? Pentru că știe unde stau toate fetele obraznice. Sper să îți lase ție lista!

Moșul este la fel de rău ca orice alt bărbat. Intră în casă neinvitat, îți consumă mâncarea, pleacă înainte să te trezești și crede că toate aceste cadouri sunt de ajuns ca el să lipsească!

E Crăciun! Este divin! Ne uităm pe geam afară, prin zăpadă Moșul zboară? Ni se trage de la vin.

Mesaje de Crăciun creștine

Dragostea înseamnă spiritul Crăciunului! Nu uita că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!

Lumina sfântă din Ajun să vă aducă în suflet un Crăciun veșnic! Sărbători fericite!

Cete de îngeri să coboare în casa voastră și să vă aducă vestea cea mare. Iar cel ce s-a născut, să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea sa!

Ȋn seara asta, ȋngerii coboarӑ, cu Vestea Bunӑ te ȋnconjoarӑ, amintindu-ți de Iisus, pruncul iubit nespus. Doresc ca cel nӑscut ȋn ieslea cea sӑracӑ, loc ȋn inima Ta sӑ-și facӑ. Sӑrbӑtori Fericite și numai bucurii!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele și viețile cu bucurie, sănătate și multă înțelepciune pentru anul care vine. Crăciun fericit!

Mesaje de Crăciun în versuri

Bogăție câtă vreți, / Sănătate pentru toți, / Iar la anul care vine / Să vă fie și mai bine!

Să vă fie casa, casă / Cu bucate noi pe masă / Moș Crăciun cu sacul plin, / Drumu’n viață cât mai lin.

Un bătrânel cu chipul drag, / va veni la voi în prag, / să nu’l goniți / e moș crăciun, / și v’aduce’un an mai bun!

Pe la colțuri unii spun, / Că există Moș Crăciun / Că i-ai scris și c-o să vină / Să-ți aducă în pumni lumină / Lângă brad și lângă foc / Să-ți aducă mult noroc!