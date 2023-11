Descoperirea a avut loc când pompierii au fost chemați să intervină la o „degajare de fum dintr-o maşină” staţionată într-un cartier de la periferia oraşului din Alsacia.

„În urma recunoaşterii primei echipe, bănuim că este vorba despre căderea unui corp stelar”, a transmis Serviciul Departamental de Incendiu şi Salvare (SDIS) din Bas-Rhin în procesul-verbal al intervenţiei.

„La sosirea noastră, am constatat un impact relativ important, cu un diametru de aproximativ 50 de centimetri, care a trecut prin plafonul, caroseria şi rezervorul vehiculului”, a declarat pentru AFP căpitanul pompierilor, Matthieu Colobert.

Cu toate astea, „niciun obiect nu a fost găsit” la fața locului, a continuat căpitanul.

„Fie obiectul a fost atât de mic încât nu l-am putut găsi, fie impactul a fost atât de puternic, încât obiectul s-a dezintegrat şi transformat în praf”, a lansat el ca ipoteze.

„Avem, cu toate astea, o bănuială cu privire la o piatră” de aproximativ doi centimetri găsită la faţa locului, a continuat Matthieu Colobert.

STRASBOURG : Une possible météorite est tombée ce matin à #Strasbourg. Le toit d’une voiture a été percé d’un gros trou après une détonation. Les pompier suspectent „la chute d’un corps stellaire”. „Un élément non identifiable” a été retrouvé et confié à la police (France 3). pic.twitter.com/ig2HU2rOoo