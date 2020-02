Alina Plugaru, regina porno, raspunde in fiecare luni si miercuri intrebarilor pe teme sexuale venite din partea cititorilor Libertatii. E o profesionista in asternut, asa ca cititi cu atentie sfaturile pe care vi le da sex-experta noastra!

Intrebare: Mi-as dori si eu sa devin actor porno. Ce ma sfatuiesti sa fac? In plus, as vrea sa lucrez la un salon de masaj erotic. La cabinetul tau mi-ai putea gasi un loc? Mersi frumos, esti superba!

Marin George

Raspuns: Hai sa le luam pe rand. Mai intai, daca vrei sa devii actor de filme porno, iti trebuie cateva calitati. In prima faza, trebuie sa nu fii un tip complexat. Gandeste-te ca vei fi nevoit sa filmezi o scena de sex, inconjurat de o multime de oameni si o droaie de camere video. Apoi, este obligatoriu sa stai bine cu erectia, aspect extrem de important pentru un actor de filme porno. Daca aceste doua lucruri nu te impiedica si iti doresti cu adevarat o cariera in domeniu, te poti inscrie pentru un casting la una din agentiile romanesti, care cauta actori de filme pentru adulti. Sa trecem acum la salonul de masaj. Pentru a lucra intr-un asemenea loc, trebuie, in primul rand, sa ai o calificare. Dupa aceea, trebuie sa demonstrezi ca iti place ceea ce faci si ca, pana la urma, chiar ai talent. Din pacate, pentru moment, la salonul meu de masaj nu se mai fac angajari, asa ca nu am cum sa te ajut.

Am 23 de ani si nu pot sa ma laud cu o viata sexuala foarte implinita. Imi doresc sa simt mai multa placere in pat. Ce ma sfatuiesti sa fac pentru a reusi sa o obtin?

Maria R., Buzau

Raspuns: In primul rand, trebuie sa iti raspunzi singura la intrebarea: mi-am ales partenerul potrivit? Pentru ca daca il iubesti si il doresti cu adevarat, ai sa intelegi sintagma ‘placerea vine din interior’. In cazul in care raspunsul este afirmativ, probabil intre voi a intervenit rutina. In aceasta situatie, trebuie sa va folositi amandoi mai mult imaginatia si sa dati frau liber fanteziilor de orice fel. Daca sunteti in pana de idei, inspirati-va din reviste, carti sau filme. Bafta! Aaaa… uite o idee trasnita: ati facut vreodata amor in locuri publice? Sa vezi acolo adrenalina… Dar aveti grija sa nu ma sunati sa va scot de la politie…

Cand am citit in Libertatea ca o sa raspunzi la intrebari despre sex, m-am gandit imediat sa-ti scriu. Sunt casatorit de doi ani si am o sotie minunata, pe care o iubesc la nebunie. Problema e ca atunci cand facem dragoste, ea nu mi se daruieste total. La inceput facea sex oral, iar acum nu mai vrea. Nu stiu ce s-a intamplat, dar spune ca nu-i place. Daca poti sa-mi dai un sfat, ti-as fi foarte recunoscator. Te rog sa ma ajuti, pentru ca o iubesc la nebunie. Paul, Barlad

Raspuns: Draga Paul, te-ai gandit vreo secunda ca problema este la tine, si nu la sotia ta? Nu ea este cea care nu ti se daruieste total. Poate ar face-o daca… ai stii sa o aduci in acel punct, in care sa te doreasca nebuneste. Uneori, cautam raspunsuri in locuri indepartate cand, de fapt, solutia se afla in mainile noastre. Hai sa facem in felul urmator: incearca sa iti schimbi stilul de a face dragoste cu femeia pe care sustii ca o iubesti. Surprinde-o in pat, cu fel si fel de gesturi, tandreturi si chiar pozitii noi.

Nu te pricepi? Uita-te la un film-doua pentru adulti sau citeste o carte de specialitate. Si ca sa nu spui ca sunt fata rea, am sa-ti dau eu o sugestie. Diseara, du-te acasa cu un cadou: lichiorul ei preferat, spre exemplu.

Distreaz-o, fa-o sa se simta bine si cand ajungeti la ‘capitolul sex’ incinge-o un pic, dupa care abandoneaz-o pur si simplu, insa cu delicatete. Vei vedea ca va fi atat de surprinsa, incat va deveni lipicioasa ca o pisica si va incepe sa toarca pe langa tine. Mai las-o putin sa fiarba, dupa care, incet-incet, da-i ceea ce-si doreste, dar nu deodata. Treptat. O sa vezi ca daca vei continua cu aceasta reteta, iubita ta se va schimba in bine. Pentru ca va intelege ca trebuie sa ‘depuna si ea mai mult efort’, daca vrea sa primeasca ceea ce-i place.

Alina Plugaru

Actrita porno

Specialista Libertatii in probleme sexuale

