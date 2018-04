Michelle Pfeiffer, actrița nominalizată de trei ori la Oscar, împlineşte astăzi, 29 aprilie, 60 de ani. De curând, sex-simbolul de la Hollywood a vorbit despre noul rol pe care l-a primit în filmul lui Brian De Palma și ce sacrificii a făcut pentru acesta.

Astăzi este ziua uneia dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood. Michelle Pfeiffer s-a născut într-o zi de 29 aprilie. în anul 1958, în Santa Ana California.

Deși actrița încă mai are un corp de invidiat, ea nu mai are de gând să mai poarte fuste scurte sau bluze deasupra bruricului. Michelle își îmbrățișează vârsta, fiind mândră că producătorii de la Hollywood nu au uitat-o şi că vor să o cupleze în filme cu bărbaţii mult mai tineri.

Michelle Pfeiffer a povestit de curând ce sacrificii a făcut pentru rolul pe care îl joacă în filmul lui Brian De Palma. Aflată la Tribeca Film Festival, eveniment care a marcat 35 de ani de la apariţia filmului „Scarface”, Michelle a mărturisit că timp de şase luni, cât au ţinut filmările capodoperei cinematografice, a ţinut un regim extrem: supă de roşii şi ţigări. Vedeta slăbise atât de tare încât şi-a îngrijorat colegii.

„Jucam rolul unei femei dependente de cocaină, aşa că asta era parte din rol. Pe măsură ce filmam, am devenit din ce în ce mai slabă şi tot mai vlăguită”, a povestit Michelle Pfeiffer.

„Problema a fost că producţia a durat şase luni. M-am înfometat până la final pentru că filmarea scenei de la sfârşitul filmului, în care trebuia să fiu foarte slabă, se tot amâna”, citează ABC.

Michelle Pfeiffer a fost nominalizată de trei ori la Premiile Oscar, pentru Cea mai bună actriţă într-un rol principal, după apariţia sa în filmele „The Fabulous Baker Boys“ şi „Love Field“, şi la categoria Cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru „Dangerous Liaisons“.

Recent, Michelle Pfeiffer a fost nominalizată pentru prima dată la Premiile Emmy pentru interpretarea rolului Ruth Madoff în filmul HBO „Wizard of Lies“. Între alte producţii în care a apărut Michelle Pfeiffer se numără „Scarface“, „The Age of Innocence“, „The Witches of Eastwick“ şi „What Lies Beneath“.

FOTO | Numele bebelușului regal este un tribut emoționant al Prințului William față de mentorul tatălui său. Cine a fost Lordul Louis Mountbatten