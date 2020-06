De Adina Florea, Răzvan Luțac,

Turiștii care trec prin Maramureș ar putea să vadă peste ceva vreme un monument natural cu totul aparte: o “construcție” formată din câteva mii de arbori care să redea numele acestuia.

Ar fi o reconstrucție, pentru că monumentul a fost vizibil zeci de ani, dar a fost vandalizat și înghițit de pădure.

În urmă cu mai bine de 70 de ani, când cel de-al Doilea Război Mondial era pe cale să izbucnească, 20.000 de soldați ai Armatei Române ar fi participat la realizarea acestui monument natural grandios, un omagiu adus poetului național Mihai Eminescu, de la a cărui moarte se împlinesc astăzi 131 de ani.

Așa se vedea pe vremuri monumentul natural închinat lui Eminescu. Foto: seiniturism.ro

Vizibil de la 10 kilometri

Localitatea se numește Seini, iar pomii au fost plantați pe dealul Comja din apropiere la jumătate de veac după decesul său. În 1939. Conform directorului Muzeului Județean Satu Mare, Felician Pop, citat acum mulți ani de Agerpres, cifrele erau amețitoare pentru un monument:

10.000 brăduți fuseseră folosiți;

10 kilometri era vizibilitatea monumentului;

116 metri lungime și 32 de metri lățime aveau cele 8 litere;

12/24 metri era mărimea unei singure litere.

Acum, în mica localitate din Satu Mare planurile sunt mari.

“Cuvântul are rădăcini”

Libertatea a stat de vorbă cu primarul localității, Gabriela Florica Tulbure, cel care a crescut cu obiectivul ce duce cu gândul la literele din Hollywood. Și, auzind că vrem să vorbim despre acest monument format din copaci, recită dintr-o poezie scrisă de preotul Gheorghe Pop, cetățean de onoare în oraș:

“Pe dealul Comja, la Seini

Sămânță de eternitate

Cuvântul are rădăcini

Și suflet viu, fără de moarte”

“Să-i redăm lui Eminescu ce îi aparține”, spune edilul, care știe pe de rost istoria brazilor de pe deal.

Primarul din Seini, Gabriela Florica Tulbure, vrea să refacă monumentul natural cu numele lui Eminescu

Și vorbește despre generalul Pavel Ion Georgescu, zis Pion, care, pe când era comandant al diviziei 20 infanterie transferată din Târgu Mureș, s-a cantonat cu soldații chiar pe dealul Comja pentru a apăra frontiera de nord a țării. Germania nazistă începuse invaziile care au iscat cel de-al Doilea Război Mondial, iar Europa era în alertă.

Însă, cât timp zona a fost ferită, soldații au avut de lucru. “A fost o muncă titanică, au căutat prin împrejurimi toți puieții de molid. S-au adus la baza dealului Comja și de-acolo, în smocuri, au fost legați și duși cu caii până sus, la altitudinea de 650 de metri”, povestește Florica Tulbure.

Monumentul Eminescu, pe hartă, în dreapta

20.000 de soldați ar fi participat la sădirea originală a brazilor pe deal

Monumentul a fost îngrijit din timp în timp, iar unii brazi erau resădiți. “Eu locuiesc în casa profesorului de limbă și literatură română Mihai Bălaș, în 1964 a îndemnat înlocuirea brazilor și refacerea monumentului”, spune edilul.

Alte lucrări de reîmprospătare au avut loc și după Revoluție.

Așa se vedea monumentul cu Google Earth în urmă cu opt ani

„Noi am văzut perspectiva de sus, văzută din Google Earth, și am observat cum an după an pădurea a acoperit monumentul. Problema nu e asta, că noi am mai curățat. După 1990, când legile au permis ca proprietarii cu fond forestier să reintre în proprietatea pădurilor, ne-am trezit că limita dintre orașul nostru și comuna vecină din Satu Mare trecea chiar prin mijlocul monumentului. Iar el a fost vandalizat de mai multe ori. În cel de-al Doilea Război Mondial au fost arse și câteva litere din cele opt. Dar există un plan”, spune Florica Tulbure.

În 2013, literele încă se distingeau

Suntem în discuții, vrem să refacem monumentul, am vorbit cu domnul primar din Racșa și cu proprietarii terenului. Să fiți siguri că îi vom reda lui Eminescu ce-i al lui, pentru că e un obiectiv unic, din câte știu eu, și în lume”. Florica Tulbure, primar comuna Seini

În 2020, conform imaginii de pe Google Earth, restul pădurii înghițise monumentul

