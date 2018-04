Mii de turiști vor merge în Delta Dunării de 1 Mai. Vacanță de 1 Mai în Delta Dunării se anunţă relaxantă şi cu preţuri mai accesibile, comparativ cu cele de pe Litoral. Peste 7.000 de turişti şi-au rezervat deja locuri de cazare. Indiferent că au ales luxul sau stilul tradiţional, toţi se vor bucura de frumusețile unice ale Deltei şi de bunătăţile gătite după reţetele localnicilor.

Când ajungi în Delta Dunării, te simți desprins de realitate, într-o lume plina de frumusețe. Hotelierii sunt pregătiți cu pensiuni luxoase și căsuțe tradiționale. La Uzlina, se muncește cu spor pentru 1 mai.

„Avem un pachet care începe de pe 24 aprilie până pe 2 mai. Locul in dublă e 785 de lei. Demipensiune, transfer, excursie, acces la piscină”, declară recepționera de pensiune Ramona Perijoc.

Și în Murighiol, la câțiva kilometri de inima Deltei, rezervările s-au făcut din timp.

„De 1 Mai avem sută la sută ocupat. Pe 2 și 3 mai avem camere libere”, spune administratorul de pensiune Vasi Cersamba.

Bucătarii vor sa-i impresioneze pe turiști cu preparatele din pește.

„Avem grupuri care vin și vor borș de pește lipovenesc, stoceagul, șalăul pt că nu are oase, somnul, crapul de Dunăre”, spune bucătarul Marius ovidiu Tudorache.

Turiștii care ajung aici nu ratează excursiile cu barca. Pentru o plimbare pe lacuri și canale, turiștii plătesc între 70 și 190 de lei. Prețul diferă în funcție de durata excursiei, dar ceva este sigur, turiștii au parte de liniște din plin și de peisaje de neuitat.

In paradisul biosferei sunt egrete, lebede, cormorani, pelicani și vegetație de tot felul.

Ee foarte multă liniște, aer curat. E ce ne trebuie”, spune un turist.

„Venim pentru pescuit în principu, dar încercăm să ne bucurăm de cele câteva zile aici”, declară un alt turist.

„Ca orice rezervație, are locuri nebănuite, frumoase, ascunse, pe care trebuie să le descoperim”, spune Cornel Găină, hotelier.

De la an la an, numărul turiștilor care ajung in Delta Dunării crește simțitor.

